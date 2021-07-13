350 коек и 60 тонн кислорода для борьбы с коронавирусом предало регионам Минобороны
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350 коек и 60 тонн кислорода для борьбы с коронавирусом предало регионам Минобороны

9:32:247/13/2021
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С 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. В 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более 1300 коек.

Минобороны выделило 350 коек в регионах для борьбы с COVID-19, заявил Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министерство обороны РФ предоставило 350 коек  для борьбы с коронавирусом в регионах РФ, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании 13 июля.

"Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развёрнуто более 1300 коек", - сказал Шойгу.

По его словам, в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек.

"Передано 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.

В 2020 году военное ведомство построило 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь в том числе местным жителям.

"В соответствии с моим решением, с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более 1000 человек", - констатировал Шойгу.

Кроме того, он отдал приказ направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область.

"С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - сообщил глава Минобороны.

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