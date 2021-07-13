Вещи погибших при загадочных обстоятельствах туристов на перевале Дятлова выставили в Екатеринбурге
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Вещи погибших при загадочных обстоятельствах туристов на перевале Дятлова выставили в Екатеринбурге

7:09:427/13/2021Фото: Pixabay
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Своевременное изучение вещей, найденных после таинственной трагедии могло пролить свет на ее причины, но никто не заинтересовался уликами.

На перевале Дятлова в 1959 году погибли студенты при загадочных обстоятельствах

Среди вещей, выставленных для любопытствующих в Екатеринбурге на необычной выставке находятся те, которые могли бы представлять интерес для желающих продлить свет на причины таинственной гибели туристов на перевале Дятлова на Урале.

Фотоаппарат, найденный на месте трагедии, принадлежал Семену Золотареву. Последний снимок, сделанный им был в виде расплывчатого белого пятна, получился таким потому что из аппарата не успели выдвинуть объектив, видимо из-за спешки, и снимок получился расфокусированным.

История гибели туристов произошла 62 года назад и до сих пор никто не может понять, что стало причиной выхода людей из палатки в мороз без теплой одежды, также неизвестно, что за сила посреди ночи заставила разрезать палатку и изувечила студентов.

Члены поисковой группы в 1959 году принесли все, что смогли найти после гибели туристов, вещи лежали на турбазе Уральского политехнического института, после ее закрытия Юрий Кунцевич - президент фонда Памяти группы Дятлова, стал заботиться о памятных вещах, среди который фляжка для спирта, походный патефон, измеритель силы ветра 200-летненей давности и другие, пишет КП.

- Поисковая группа вернула их на турбазу в Уральском политехническом институте, из которой отправлялась группа Дятлова, - объясняет Юрий Кунцевич. - До них никому не было дела. В перестройку турбаза закрылась и мы забрали эти вещи на хранение.

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уликигибель туристоввещи с перевала
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