Почему лук-батун цветет и образует стрелы?
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Почему лук-батун цветет и образует стрелы?

9:20:527/13/2021Фото: Wikimedia Commons
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Лук батун можно выращивать несколько лет подряд, не выкапывая луковицу. Вы не получите от такого лука головку, однако зелень будет отличная.

батун
Цветение лука не ухудшает его вкусовые качества

Такую культуру как лук-батун выращивают, наверное, все дачники и огородники, которые любят лук. Однако в процессе выращивания такого лука часто возникает ситуация, когда лук начинает уходить стрелку, а стрелки начинают цвести.

Для начала скажем, что если лук выбросил стрелку это не значит, что употреблять в пищу луковицу запрещено. Однако эта ситуация крайне неприятна для тех сортов, которые выращивают ради получения самой луковицы. Поэтому стараются не допустить ситуации, когда лук начинает выбрасывать стрелки.

Опасность здесь заключается в том, что луковица, которая начала выбрасывать стрелки, не будет храниться долгое время и быстро загниёт. К тому же. если лук начал выбрасывать стрелку, то сама головка лука будет маленькой, потому что основную массу своих сил лук будет затрачивать на цветение стрелки.

Луковицам может выбросить стрелку в том случае, когда семена лука хранились неправильно, когда луковица была слишком маленькая или слишком большая, а также при несоблюдении сроков посадки.

Чтобы максимально снизить вероятность образования стрелок, луковицы можно высадить перед началом зимы. Если стрелка уже вышла из луковицы, то нужно удалить её как можно ближе к шейке луковицы.

Но учтите, что если первая стрелка появилась, будут появляться новые стрелки даже после обрезания первого цветоноса. Чем раньше вы заметите стрелку, тем быстрее её нужно удалять.

Лук батун можно выращивать несколько лет подряд, не выкапывая луковицу. Вы не получите от такого лука головку, однако зелень будет отличная. Мелкие стрелки можно использовать для приготовления овощных салатов, либо для консервации.

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