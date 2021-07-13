Почему «Спутник V» никак не одобрят в Европе

В Европе одобрение российского препарата от коронавируса состоится не ранее сентября, а может и только в конце года.
Дело в том, что разработчики «Спутника V» не торопятся с предоставлением нужных данных о клинических испытаниях в срок, указанный Европейским агентством.
В Reuters как минимум пять источников дали информацию о сложившейся ситуации с российской вакциной. По данным этих источников, у разработчиков просили предоставить отчеты о побочных эффектах и отслеживание результатов введения плацебо, чтобы яснее представлять эффективность и действие препарата.
В то же время французский ученые не смогли доказать без данных, предоставленных разработчиками, соответствие строительного блока вакцины стандартам ЕС, пишет Reuters.