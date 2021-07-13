Угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона 13-го этажа отец задержан. Смотрите видео

Полицейские в Иркутске задержали мужчину, который угрожал выбросить с балкона своего 3-летнего сына.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел во вторник вечером на улице Советской. Находясь на 13-м этаже, мужчина вылез на парапет балкона дома с маленьким ребенком на руках и требовал позвать для переговоров жену, утверждая, что это не его сын.
Мужчина то сам собирался прыгать, то угрожал выбросить ребенка. На балконе он в результате простоял около трех часов Все это время мальчик висел у него на груди, обхватив руками за шею.
В конце концов, мужчина сначала вернул матери ребенка, после чего сам перелез обратно в квартиру, где и был задержан полицейскими. Уточняется, что с мальчиком сейчас все в порядке, спасательная операция закончена.
Напомним, что спасатели разместили под окнами куб на случай, если взявший в ребенка в заложники решить исполнить свой кровавый замысел. Причиной тому послужил бракоразводный процесс, который накануне инициировала супруга.