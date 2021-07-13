Категорический медотвод от вакцинации можно получить в двух случаях

В случае прихода пациента на вакцинацию в нездоровом состоянии, его не привьют. Медотвод могут получить люди из группы риска — с повышенным уровнем сахара или высоким артериальным давлением. Об этом рассказал Евгений Тимков, врач-вирусолог.
- Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке, нужно ли сдавать какие-то анализы, и, соответственно, получает или разрешение на вакцинацию, или отвод от вакцинации на какой-то срок. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья - это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях, - сказал он.
Большинство тех, кто хочет получить медотвод вряд ли смогут это сделать, заметил специалист.
- В большинстве случаев медотвода на вакцинацию от коронавирусной инфекции не будет, потому что поступили разъяснительные письма от главных специалистов узких различных специальностей. Вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки, - заключил он.
В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. С 18 января прививаются граждане, старше 18 лет. В настоящее время можно сделать прививку четырьмя российскими препаратами -"Спутником V" и "Спутником Лайт", "ЭпиВаКороной" или "КовиВаком". Все перечисленные вакцины, кроме «Спутника Лайт», вводятся двумя компонентами.