Мертвым нашли заключенного в камере новосибирского СИЗО
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Мертвым нашли заключенного в камере новосибирского СИЗО

8:04:257/13/2021Фото: МордовМедиа
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По некоторой информации, заключенный находился под стражей по статье о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними.

В СИЗО заключенный наложил на себя руки и обвинил в смерти жену

Рано утром 12 июля в СИЗО №1 Новосибирска было найдено тело повешенного заключенного. Рядом с погибшим лежала записка, в которой обозначена просьба во всем винить его жену.

По некоторой информации, заключенный находился под стражей по статье, в которой говорится о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними.

- Других признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщил он.

В региональном управлении ФСИН не рассказали о причинах смерти заключенного, но факт его гибели подтвердили, пишет Тайга.ИНФО.

- Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, — сказали в ведомстве.

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