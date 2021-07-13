Мертвым нашли заключенного в камере новосибирского СИЗО

Рано утром 12 июля в СИЗО №1 Новосибирска было найдено тело повешенного заключенного. Рядом с погибшим лежала записка, в которой обозначена просьба во всем винить его жену.
По некоторой информации, заключенный находился под стражей по статье, в которой говорится о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетними.
- Других признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщил он.
В региональном управлении ФСИН не рассказали о причинах смерти заключенного, но факт его гибели подтвердили, пишет Тайга.ИНФО.
- Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, — сказали в ведомстве.