Место для новой мусорной свалки ищет власть под Новосибирском
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Место для новой мусорной свалки ищет власть под Новосибирском

8:22:427/13/2021Фото: Flickr
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Вице-губернатор рассказал о требованиях, предъявляемых для поиска площадки, на которой будут перерабатываться мусор.

Площадка под мусорный полигон пока изучается специалистами

В Новосибирске остро стоит вопрос с вывозом мусора, обсуждение нового места для мусорного полигона идет уже давно. По словам замгубернатора Сергея Сёмки, выбор места сопровождается определенными трудностями, которые возникают из-за требований к переработке мусора.

- Требования к современным мусорным полигонам меняются, ужесточаются, в том числе и по сбору жидкости, невозможности ее проникновения в почву благодаря использованию высокотехнологичного мембранного покрытия почвы на месте полигонов. Медицинские же и биологические отходы должны в обязательном порядке сжигаться, другой возможности их обезвредить на данный момент нет, – подчеркнул Сёмка.

По словам вице-губернатора, список запрещенных к захоронению материалов растет с каждым годом, все больше отходов можно перерабатывать, и их собирают отдельно. Новый высокотехнологичный полигон будет, площадка для него изучается, сообщили 13 июля в региональном правительстве.

-Площадка для нового полигона изучается, только после этого будет принято решение о возможности ее использования, с учетом мнения общественности, – подчеркнул замгубернатора.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мусорный полигон, против которого выступают бердчане, в большой долей вероятности все-таки появится недалеко от бердского кладбища. Губернатор подписал постановление - свалке быть. Только сократил первоначально планируемые объемы мусора в три раза - до 40 тыс. кубометров в год.

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