От «Партии пенсионеров» Пирожков и Коржов хотят стать депутатами Бердска. В списке кандидатов 5 новых фамилий

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии вечером во вторник, на 13 июля еще пять претендентов на место в депутатском корпусе Бердска подали документы. По информации ТИК, трое из новичков — выдвиженцы от «Партии пенсионеров». Первоначально новоиспеченная партия заявляла о пяти возможных кандидатах, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Среди выдвинувшихся лидер бердских «пенсионеров» Евгений Коржов. Он намерен составить конкуренцию на избирательном округе №22 действующему депутату Алексею Осину. Соратник Коржова по партии Яготин решил стать депутатом по округу №20, где баллотируется действующий депутат Владимир Постников.
Итак, 13 июля заявили о своем желании баллотироваться в горсовет Бердска следующие кандидаты:
Одномандатный избирательный округ №14
Пономарев Василий Васильевич, дата рождения - 3 января 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты города Бердска", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №15
Аксаментов Роман Сергеевич, дата рождения - 6 сентября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Иркутский государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Эдельвейс", коммерческий директор, место жительства - Иркутская область, город Братск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №20
Яготин Валерий Юрьевич, дата рождения - 19 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Санаторий "Парус", методист ЛФК, место жительства - Новосибирская область, город Бердск Региональное отделение Политической партии "Партия пенсионеров за социальную справедливость" в Новосибирской области 13.07.2021 13.07.2021
Одномандатный избирательный округ №22
Коржов Евгений Анатольевич, дата рождения - 9 июля 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", заместитель генерального директора по рекламе и связи с общественностью, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, Региональное отделение Политической партии "Партия пенсионеров за социальную справедливость" в Новосибирской области.
Одномандатный избирательный округ №25
Пирожков Андрей Сергеевич, дата рождения - 1 июля 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, Региональное отделение Политической партии "Партия пенсионеров за социальную справедливость" в Новосибирской области.
Относительно Пирожкова ТИК сделал сноску о судимости в официальном перечне выдвиженцев: пункты "а", "в", "г" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" публиковал список кандидатов из 26 человек.
Напомним, что на этой неделе бердский ТИК планирует зарегистрировать первых претендентов и выдать им кандидатские удостоверения, рассказывала глава избирательной комиссии Наталья Фокина. Документы от желающих баллотироваться в горсовет Бердска избирком принимает до 28 июля включительно. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.