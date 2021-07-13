В Кремле допустили ужесточение ограничений для непривитых россиян
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В Кремле допустили ужесточение ограничений для непривитых россиян

9:14:367/13/2021Фото: Pixabay
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что логика распространения коронавируса приведет к введению более строгих санкций.

В Кремле считают, что введение более строгих ограничений для непривитых граждан неизбежно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России пока не введены более строгие ограничения для тех, кто не желает вакцинироваться. Такая реакция Пескова последовала на сообщение из Франции, где не привившимся гражданам запретили вход в бары, поезда и больницы.

- Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Сама логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу этих решений, — сказал пресс-секретарь.

Также он заметил, что такая вероятность не исключается и течение ситуации с коронавирусом, скорее всего, приведет к ней.

- Каждая страна работает так, как считает целесообразным. Все сценарии рассматриваются и анализируются, — пояснил Песков, объясняя сравнение действий властей двух стран.

Президент Франции объявил в стране новые правила для тех, кто не желает прививаться. В связи с распространением индийской мутации коронавируса с 21 июля для тех, у кого нет прививок, введен запрет на вход в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.

Также французы не смогут сделать бесплатный тест на ПЦР с октября 2021 года, для того, чтобы повысить число вакцинированных

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