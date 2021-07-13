В Кремле допустили ужесточение ограничений для непривитых россиян

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России пока не введены более строгие ограничения для тех, кто не желает вакцинироваться. Такая реакция Пескова последовала на сообщение из Франции, где не привившимся гражданам запретили вход в бары, поезда и больницы.
- Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Сама логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу этих решений, — сказал пресс-секретарь.
Также он заметил, что такая вероятность не исключается и течение ситуации с коронавирусом, скорее всего, приведет к ней.
- Каждая страна работает так, как считает целесообразным. Все сценарии рассматриваются и анализируются, — пояснил Песков, объясняя сравнение действий властей двух стран.
Президент Франции объявил в стране новые правила для тех, кто не желает прививаться. В связи с распространением индийской мутации коронавируса с 21 июля для тех, у кого нет прививок, введен запрет на вход в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.
Также французы не смогут сделать бесплатный тест на ПЦР с октября 2021 года, для того, чтобы повысить число вакцинированных