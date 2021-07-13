Мальчик выбросил в окно с 7 этажа новорожденную сестру и пошел смотреть мультики

Громкая трагедия произошла в московском Ховрино. 13-летний мальчик выбросил в окно свою новорожденную сестренку.
Позже стало известно, что у подростка есть заболевание психики, которое наблюдается у него всю жизнь. Когда мать вышла на минутку из комнаты, он взял девочку и выкинул ее за окно с высоты 7 этажа. Объяснить причину поступка он не может, так как не разговаривает до сих пор. После содеянного он сел смотреть мультики.
Ранее за ним никто не замечал агрессии. Чаще всего мальчика соседи видели с отцом, когда они гуляли в парке. Выяснилось, что данный ребенок не родной для женщины — она его усыновила после того, как вышла замуж за его 45-летнего отца.
- С нынешней женой, Дианой, Олег живет уже больше десяти лет, - рассказал один из знакомых семьи. - Мальчика Диана усыновила, как могла, заменила ему мать. (Что стало с родной матерью ребенка, наш собеседник не знает, - Авт.). Но совместного ребенка у них долгое время не получалось завести.
Буквально три дня назад мама с малышкой выписались из роддома, подросток не проявлял интереса к новорожденной. Выброшенная на улицу девочка погибла сразу. Мать так кричала, что услышали все соседи, которые вызвали скорую и полицию.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено против родителей, так как по закону 13-летний больной ребенок не несет ответственности, пишет КП.