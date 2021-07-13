Без вести пропала 11-летняя девочка с коккер-спаниелем в Речкуновской зоне Бердска

В Бердске полицейские разыскивают девочку. Она пропала днем 13 июля.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" поиски проходят в районе Речкуновки. Предположительно, исчезнувший ребенок проживает с родителями в МК "Сибиряк".
Сотрудникам полиции сообщили, что 11-летняя школьница ушла из дома примерно в 14.00 во вторник после ссоры с мамой и до сего времени о ее местонахождении ничего не знают.
Но известно, что девочка пропала вместе с собакой породы коккер-спаниель.
Девочка была одета в голубую кофточку, волосы длинные.
Уже несколько часов полицейские прочесывают местность в зеленой зоне Бердска, осматривают пляжи. Туда направляют дополнительные экипажи. Речкуновская зона отдыха вся покрыта лесом, рядом берег Берди и Бердского залива.