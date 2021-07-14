Смертельный исход изо рта: чем грозит пародонтит

Сначала кровоточат десны, потом расшатываются зубы. Достаточно плохо, но воспаление во рту имеет еще более драматические последствия: пародонтит угрожает сердцу, кровеносным сосудам, суставам и еще не родившимся детям.
- Врач называет пародонтитом хроническое воспаление опорных структур зубов.
- Пародонтит связан с атеросклерозом, диабетом, ревматизмом.
- Заболевшие беременные женщины более склонны к преждевременным родам.
В течение некоторого времени хроническое воспаление было основным подозрением на сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. В этом контексте можно увидеть связь между пародонтитом, то есть хроническим воспалением пародонта, с артериосклерозом, диабетом, ревматизмом или преждевременными родами. Многочисленные исследования последних лет подтвердили наличие связи.
Подключение да, единственная причина нет
Райнхард Хикель, директор поликлиники по сохранению зубов и пародонтологии при университетской клинике Людвига Максимилиана в Мюнхене, отмечает, что существует множество более или менее хороших наблюдательных исследований, которые определяют одновременное возникновение пародонтита и других проблем со здоровьем и предполагают прямую связь.
Фактически, нет исследования, которое бы доказало, что пародонтит является (единственной) причиной артериосклероза. Различие важно для того, чтобы не создавалось впечатления, будто только пародонтальное лечение может предотвратить надвигающийся сердечный приступ. Предположительно, однако, восстановление десен может снизить риск этого.
Больше опухолей, больше преждевременных родов
То же касается и рака области головы и шеи. Известно, что у людей с пародонтитом этот тип опухоли развивается чаще, чем у людей без симптомов. Беременные женщины с хроническим воспалением тканей десен в 3-7,5 раз чаще рожают преждевременные роды, чем женщины со здоровыми деснами.
Существует четкая взаимосвязь между диабетом и пародонтозом: у диабетиков воспаление возникает чаще, чем у здоровых людей, и оно у них быстрее прогрессирует. С другой стороны, выраженное заболевание пародонта может усугубить диабет. «Лечение заболеваний пародонта может помочь врачу правильно отрегулировать уровень сахара в крови диабетиков, которые сошли с рельсов», - говорит стоматолог Райнхард Хикель.
Те же бактерии, которые активны в воспаленных деснах, также обнаруживаются в отложениях закупоренных сосудов, что является фактором риска сердечных приступов и инсультов. Это говорит о том, что микробы попадают изо рта в организм через кровоток и могут привести в движение или усилить воспалительный процесс. Бактерии также выделяют вещества, которые стимулируют иммунную систему. Это также объясняет, почему пародонтит является фактором риска ревматизма, который является аутоиммунным заболеванием.
Выраженная генетическая составляющая«Мы все еще мало знаем о развитии и последствиях гингивита, - признает Рейнхард Хикель, - например, почему у одного человека развивается выраженный хронический гингивит, когда гигиена полости рта одинаково хорошая или плохая, а у другого - нет». Профессор пародонтологии устанавливает высокие стандарты для дальнейших исследований генетического компонента заболеваний пародонта. Гены играют ключевую роль примерно в половине всех болезней.
Как только генетический риск известен, потребность в стоматологической профилактике может быть решена лучше, чем сегодня. «Пациент из группы высокого риска должен проходить обследование, возможно, четыре раза в год, а других - только один раз», - говорит Райнхард Хикель. Это может не только спасти зубы, но и предотвратить некоторые инфаркты или инсульты и снизить риск ревматизма, выкидышей или диабета.
Источник: focus.de