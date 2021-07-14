Картинки с юмором на День русской лени 15 июля

Сегодня праздник у лентяев.
И я сердечно поздравляю
Тех, кто ленится жить, учиться,
Работать, помогать, лечиться.
Кто устает, не встав с кровати.
Кто важничает больше знати.
Не уважает чужой труд.
Нормальным людям, кто не друг.
Лентяи, с профессиональным днем!
Пусть вам приснится счастье в нем!
Автор: Наталья Ляшенко
Лежебока лежебок
Поздравляет с праздником:
Приоткрыть хотел бы рот –
Лень же, безобразнику!
Целый день лежит с утра,
Ничего не делая:
Солнце светит со двора –
Только все же лень ему.
Лень умыться и пройтись,
Лень вставать с постели и
Он лежит, ворчит на жизнь:
«Как же надоели вы!»
Что на это мне сказать?
Остается поздравлять!
Автор: Елена Тихонова
В день Лентяя позабудь ты о делах,
Полежи, расслабься, полетай немного в облаках.
Только раз в году такое удовольствие себе позволить можно,
Быть лентяем так приятно и совсем не сложно.
Ни на что не отвлекайся,
Целый день в кровати проваляйся,
На целый год вперед сегодня поленись,
Бездельем наслаждаясь, хорошенько оторвись.
Автор: Юлия Струк
Председатели диванов и подушек,
Милые, родные разгильдяи!
Всех друзей, а также всех подружек
С Днем лентяя смело поздравляю!
Пролежим ударно целый день!
Пусть весь мир сегодня подождет!
Пусть от лени зеленеет пень,
Расслабуха радугой цветет!
Автор: Оксана Ершова
Источник: pozdrav.ru