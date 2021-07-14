Картинки с юмором на День русской лени 15 июля
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Картинки с юмором на День русской лени 15 июля

8:34:437/14/2021Фото: pixabay.com
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Всем лентяям повезло - сегодня, 15 июля, у них праздник - День русской лени.

День русской лени

Сегодня праздник у лентяев.
И я сердечно поздравляю
Тех, кто ленится жить, учиться,
Работать, помогать, лечиться.

Кто устает, не встав с кровати.
Кто важничает больше знати.
Не уважает чужой труд.
Нормальным людям, кто не друг.

Лентяи, с профессиональным днем!
Пусть вам приснится счастье в нем!
Автор: Наталья Ляшенко

День русской лени

Лежебока лежебок
Поздравляет с праздником:
Приоткрыть хотел бы рот –
Лень же, безобразнику!
Целый день лежит с утра,
Ничего не делая:
Солнце светит со двора –
Только все же лень ему.
Лень умыться и пройтись,
Лень вставать с постели и
Он лежит, ворчит на жизнь:
«Как же надоели вы!»

Что на это мне сказать?
Остается поздравлять!
Автор: Елена Тихонова

День русской лени

В день Лентяя позабудь ты о делах,
Полежи, расслабься, полетай немного в облаках.
Только раз в году такое удовольствие себе позволить можно,
Быть лентяем так приятно и совсем не сложно.
Ни на что не отвлекайся,
Целый день в кровати проваляйся,
На целый год вперед сегодня поленись,
Бездельем наслаждаясь, хорошенько оторвись.
Автор: Юлия Струк

День русской лени

Председатели диванов и подушек,
Милые, родные разгильдяи!
Всех друзей, а также всех подружек
С Днем лентяя смело поздравляю!
Пролежим ударно целый день!
Пусть весь мир сегодня подождет!
Пусть от лени зеленеет пень,
Расслабуха радугой цветет!
Автор: Оксана Ершова

День лени

Источник: pozdrav.ru

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