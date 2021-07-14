Поздравления от сердца 22 июля в день Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери
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Поздравления от сердца 22 июля в день Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери

4:30:237/14/2021Фото: azbyka.ru
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Пусть икона Божией Матери Ваш дом хранит от злых людей и лукавого взгляда.

Икона Богородицы Колочская

Будьте Божией Матерью хранимы
Под ее присмотром ощутимым.
Исцеляя души и сердца
В любой беде на помощь придет она!

***

Помолитесь о спасении своей души
Будьте в благородном упоении.
И помощи у иконы Божией Матери попроси
И только успехов в праведном стремлении!

***

Прошепчи молитву в церкви не спеша
Пусть станет чище твоя душа.
Пусть покой и счастье подарит
Вдохновит на великие свершения и не обманет!

***

Пусть икона Божией Матери Ваш дом хранит
От злых людей и лукавого взгляда.
Пусть обиды и печали мимо пролетят
И пусть будет усыпана счастьем дорога!

***

Молитва – царица нашей души
Наша духовная жизнь и отрада.
Пусть жизнь пролетать не спешит
А верующим будет наградой!

Источник: pozdrive.ru, azbyka.ru

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