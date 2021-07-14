Нежные слова сильным мужчинам 22 июля в Международный день бокса

Надо верить в чемпиона и мечту его стать боксером с детства,
Ведь не всегда это желание переходит по наследству!
Болельщиками преданными боксу станет вся наша семья,
Сегодня с днем бокса поздравляем мы вместе команда, одна семья!
Будем праздновать всей семьей все твои, боксер наш, победы,
И гордиться будет боксерами страна и все вести к победе!
В спорте все серьезно и нельзя никуда отступать,
Но мечту свою никогда не стоит прерывать и предавать!
***
С всемирным днем бокса я сегодня всех поздравляю,
Искренних, преданных болельщиков всем боксерам желаю!
Чтобы достичь побед в боксе, милый друг,
Ты тренировки никогда не пропускай и на них не раскисай вдруг!
Желаю поскорее отправить соперника в нок аут,
И золотую медаль, конечно же, получить я желаю!
Иди навстречу своей мечте, не сдаваясь, не опуская головы,
И с горячим сердцем и холодным умом преодолевай все трудности!
***
Всех спортсменов с днем бокса я от души поздравляю,
Достижений на ринге и в жизни я всем желаю!
Желаю стать таким как Поддубный или Майкл Тайсон,
И девчонки, чтобы всегда заставляли влюбляться!
Записывайся в секцию, мальчишка, и упорно тренируйся,
Пусть тебя не смущают трудности, а ты просто, как боксер, реализуйся!
И тогда вырастишь ты сам в знаменитого на весь мир боксера,
Но не отчаивайся, если это будет совсем не скоро!
***
Всемирный день бокса вся страна отмечает,
И поздравленья всем российским боксерам мы посылаем!
Желаем Вам всегда следовать за своей мечтой,
И все тогда получится, даже если ты боксер молодой!
Тренироваться не ленись, всегда посещай их, никогда не пропускай,
Но когда ты станешь известным на весь мир, то тренера не забывай!
Семья твоя будет преданным и верным твоим болельщиком,
Будет подбадривать тебя оставшееся от рингов мгновения!
***
Какой мальчишка не грезит о боксе с самого детства,
И получить автограф знаменитости в боксе навсегда в наследство!
Пусть на бокс тогда запишутся обязательно,
И день бокса для них полезно и притягательно!
Мы вместе всей семьей Вас, наши боксеры поддержим,
И будет он приносить победы, как раньше, прежде!
Но сегодня мы всех призываем много тренироваться,
И перед трудностями не пасовать и никогда не сдаваться!
***
Славу русского бокса нам не нужно снова завоевать,
И поэтому позвольте, Вас всех с днем бокса поздравить!
Вся страна замрет перед очередным сильным противостоянием,
А боксер становится всеобщим России достоянием!
Тренируйтесь, отправляйте соперников быстрее в нок аут,
И желательно, чтобы это был первый или второй раунд!
Болеть за Вас будем всей огромной страной,
И песни залихватские петь, ведь дух в России очень удалой!
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru