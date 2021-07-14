Сколько граммов белка нужно съедать в день?

Белки выполняют одни из самых важных функций в организме человека, поэтому в рационе они должны присутствовать всегда. При этом не следует ими злоупотреблять. О том, сколько белка необходимо съедать в день взрослому человеку - в нашем материале.
Белок - это необходимый строительный материал любого организма, он помогает в формировании костной ткани, клеток, положительно влияет на обменные процессы, регулируют энергетический обмен, важен для мышечной ткани. При недостатке этого вещества у человека нарушается водно-солевой обмен, могут возникать отеки на лице, слабость в ногах и по всему телу, ухудшается состояние волос, кожи и ногтей. Со стороны нервной системы могут появиться боли в голове, снижение памяти, внимания, возможны резкие перепады настроения, а также бессонница.
Во избежание проблем со здоровьем, следует сбалансировано питаться, чтобы в организм поступали все необходимые минералы и витамины. Лучше всего сначала употреблять белок, который легко усваивается. Например, яйца, творог, молоко и кефир. Чуть хуже усваиваются говядина, свинина, рыба и курица. Хотя бы несколько из этих продуктов должны регулярно присутствовать в рационе, но лучше их менять и разнообразить блюда.
Медиками рекомендуется употреблять взрослым в день примерно 0, 75 граммов белка на каждый килограмм тела, поэтому расчеты ведутся индивидуально. Если подсчитать средний показатель, но то получится, что мужчинам нужно 55 граммов, а женщинам - 45. Из-за этого в рацион следует включить не только мясо или рыбу, но и бобовые, а также разнообразные орехи. Особенно белки важны для тех, кто старается нарастить мышечную массу, потому что в процессе тренировок они сгорают и организму необходим их запас. При этом, некоторые научные исследования говорят о том, что количество белка в пище должно быть выше указанных данных - примерно 15-20% от всех поступающих за день калорий. В любом случае, перед изменением своего рациона следует проконсультироваться у диетолога или нутрициолога.
Важно не превышать допустимое суточное количество белка, которое поступает в организм. Переизбыток может грозить проблемами с печенью, потому что она начинает активнее работать, также могут появиться сухость во рту, слабость, вздутие живота, гастрит, метеоризм, тяжесть, диарея, изжога. Белок способен негативно сказываться на коже, сделать ее более сухой и дряблой, вызывать угревую сыпь.
Важно знать, что углеводы и белки между собой практически не сочетаются, поэтому следует тщательно пересмотреть рацион. Ежедневно человеку следует потреблять примерно 1,5-2 грамма белка на 1 килограмм веса, 0,8-1,5 граммов жира на 1 кг веса, а также 2 грамма углеводов на 1 кг веса. Нужно учитывать, что у каждого показатель индивидуален, поэтому перед тем, как переходить на диету или сбалансированное питание, следует сдать анализ крови и проконсультироваться со специалистом.