Можно ли мыться после прививки от коронавируса?
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Можно ли мыться после прививки от коронавируса?

1:00:567/14/2021,Мария РодченковаФото: https://www.flickr.com/
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Если место укола покраснело и болит, то водные процедуры точно противопоказаны, но это нормальная реакция организма на введенное лекарство и ее следует просто переждать.

Вообще, врачи советуют не мочить руку после любой вакцины, не только от коронавируса

Вообще, врачи советуют не мочить руку после любой вакцины, не только от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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По мере обязательной вакцинации населения остро встали вопросы о том, как себя вести за несколько дней до прививки и после нее, чтобы получить максимальное количество антител. О том, можно ли мыться после вакцинации и когда - в нашем материале.

Перед тем, как привиться малознакомым препаратом, у людей возникают вполне естественные вопросы: какова будет реакция организма? как обезопасить себя? Главное, что нужно делать - соблюдать все правила, предписанные специалистами. Как только вакцина была изобретена и еще не прошла все клинические исследования, многие медики говорили о том, что после прививки лучше пару дней не принимать ванну или душ, потому что на тот момент реакция была действительно малоизученная - нельзя было предугадать, какие последствия грозят человеку. Сейчас мнения экспертов расходятся. В приказе Минздрава говорится о том, что место укола мочить нельзя в первые три дня, но при этом некоторые медики не запрещают принять легкий душ так, чтобы вода не попала на место прививки.

Вообще, врачи советуют не мочить руку после любой вакцины, не только от коронавируса. Это стандартные меры безопасности, чтобы в рану не попала лишняя инфекция и она не воспалилась. Также ее не следует тереть. После введения препарата от коронавируса все-таки стоит потерпеть и принять душ через два-три дня. В первые дни после прививки категорически запрещены ванны и бани. Если повысилась температура в ответ на введенный препарат, то переждать лучше в состоянии покоя, отдыхая и мало двигаясь.

Воздержаться от купаний следует, прежде всего, потому что место укола - это микроскопическая рана, в которую могут попасть вирусы и бактерии. Проточная вода, хоть и кажется чистой, содержит в себе большое количество патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать непредсказуемую реакцию. Кроме этого, могут возникать аллергические реакции на мыло, гель для душа, крем и т.д. Если место укола покраснело и болит, то водные процедуры точно противопоказаны, но это нормальная реакция организма на введенное лекарство и ее следует просто переждать.

В итоге, по словам многих экспертов, мочить место укола в первые дни действительно не стоит. Мыться можно, но так, чтобы не травмировать руку, не обдавать ее водой. Любая вакцина пока мало изучена, поэтому сложно говорить о побочных реакциях, но чтобы избежать некоторые, лучше принять душ через 2-3 дня. Сейчас во многих регионах России началась принудительная вакцинация. На выбор есть четыре препарата - “Спутник”, “Спутник Лайт”, “КовиВак”, “ЭпиВакКорона”. Пациент может выбрать любую, но все-таки следует соблюдать меры предосторожности и не мочить руку пару дней.

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