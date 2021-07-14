10 причин, почему спишь, крепко, но встаешь разбитым

Мы все были там. Крепкий ночной сон, но вы просыпаетесь истощенным .
«Существует ряд медицинских причин, по которым можно чувствовать усталость даже при достаточном сне», - сказал доктор Чираг Шах, врач и основатель Access Labs, пишет https://www.yourtango.com
Шах и другие эксперты рассказывают, от гормонов до бананов, почему эти восемь часов могут не казаться застрявшими.
1. Возможно, у вас отключены гормоны.«Проверка уровня тестостерона может быть хорошим первым шагом к поиску причины низкой энергии в течение дня», - рекомендует Шах.
Уровень тестостерона у мужчин естественным образом снижается с возрастом, и отцовство также может вызвать низкий уровень тестостерона. Простые изменения в образе жизни, такие как увеличение количества физических упражнений и инвестирование в здоровое питание, могут помешать мужчинам избавиться от усталости от низкого уровня тестостерона.
2. Вы не получаете достаточно естественного света.
«Воздействие света стимулирует мозг и тело, заставляя нас бодрствовать и бодрствовать», - объясняет медсестра Ребекка Ли.
Сотрудники, находящиеся взаперти в плохо освещенном офисе, могут чувствовать усталость независимо от того, как они спали накануне вечером. Так что, если вы устали, попробуйте вынести его на улицу - естественный свет может быть вам необходимостью.
Исследования показывают, что даже если это не помогает, крик может повысить энергию и адреналин. Гораздо более социально приемлемо кричать, когда вы не спите на улице.
3. Это может быть проблема с дыханием.
«Люди с апноэ во сне часто спят достаточно часов по ночам, но громко храпят, часто просыпаются, а также будят других своим храпом», - говорит семейный врач Кристал Боу.
Люди с апноэ во сне могут спать восемь полных часов, но поскольку этот сон постоянно прерывается, они не получают от него таких же успокаивающих преимуществ. Апноэ во сне также может вызывать повышение артериального давления, что усугубляет общую усталость.
А поскольку у мужчин гортань больше, их дыхательные пути закрываются чаще, когда они лежат. В результате эти уставшие парни могут спать больше, чем качественно.
4. Или проблема с железами.Щитовидная железа, маленькая железа в форме бабочки на шее, которая регулирует обмен веществ и пищеварение, может вызвать множество проблем, если она не работает должным образом - другой эффект бабочки. Недостаточная активность щитовидной железы или гипотиреоз приводит к истощению, а также к запорам, сухости кожи и выпадению волос.
«При недостаточной активности щитовидная железа не может должным образом выполнять свою роль в поддержании полной скорости процессов в нашем организме», - говорит Шах.
Хотя тестостерон и апноэ во сне непропорционально влияют на мужчин, гипотиреоз чаще всего встречается у женщин. Может быть, твоя жена так устала.
5. Вам нужно больше двигать телом.«Сидячий образ жизни может быть самой большой причиной усталости», - говорит Ли, потому что недостаток физических упражнений нарушает работу опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
И наоборот, как показывают исследования, упражнения увеличивают энергию и снижают вероятность усталости без причины, потому что какой толк в том, чтобы быть более горячим и здоровым, если вы слишком устали, чтобы получать от этого удовольствие?
6. Вы пьете недостаточно воды.Ли отмечает, что для того, чтобы вызвать обезвоживание, достаточно всего 1,5% объема капли воды в организме, поэтому многие люди ходят обезвоженными весь день, даже не осознавая этого.
Обезвоживание заставляет людей чувствовать усталость, вызывая болезненные ощущения в мышцах, что увеличивает утомляемость и время восстановления. Вдобавок ко всему, когда вам не хватает воды, вашему телу приходится работать усерднее.
«Когда ваше тело обезвожено, общий объем крови уменьшается, заставляя ваше тело усерднее работать, чтобы посылать кислород и питательные вещества по всему телу», - говорит Ли.
7. Вы пьете слишком много алкоголя.
Может показаться, что выпивка пива после работы поможет людям расслабиться после напряженного дня, но на самом деле это может еще больше усилить усталость от обезвоживания. Алкоголь также уменьшает количество получаемого вами быстрого сна, что в целом может сделать полноценный сон менее восстанавливающим.
«Многие люди любят расслабиться после напряженного дня за бокалом или двумя вечерними напитками», - говорит Шах. «К сожалению, на следующее утро от этих напитков может возникнуть чувство усталости».
8. Вы пьете слишком много кофеина.Кофе - жестокая хозяйка, и сколько бы люди ни пили его, чтобы проснуться, у него могут быть обратные эффекты.
Даже когда кофеин не мешает сну, он блокирует аденозиновые рецепторы мозга от получения важного химического вещества, которое помогает людям регулировать циклы сна и бодрствования. Если оставить его в покое, уровень аденозина повышается во время бодрствования и падает, когда пора спать, но кофеин может это спровоцировать.
«Ваше тело все еще вырабатывает аденозин, но его действие замедляется, заставляя вас чувствовать его сразу после того, как утихнет прилив кофеина», - говорит Ли.
9. Вы едите недостаточно правильной пищи.Диета может влиять на энергию независимо от отдыха, а обработанные пищевые продукты и даже некоторые фрукты могут сказаться на этом. Простые углеводы вызывают повышение и понижение уровня сахара в крови, истощая энергию, в то время как бананы полны магния, минерала, который может помочь со сном.
Точно так же вишня богата мелатонином, так что откажитесь от вишневых и банановых блинов, но обязательно съешьте. Недостаток железа, витамина D и других питательных веществ также может затруднить бодрствование.
«У меня была клиентка, которая засыпала посреди дня, потому что она сидела на одной из последних модных диет, а организм просто не получал достаточно топлива», - предупреждает диетолог Шелли Раэль.
10. У вас похмелье во сне.Идеальная ночь без новорожденных включает пять циклов сна по 90 минут, около семи с половиной часов, рекомендует Ли. Более того, это может сбить с толку тело.
«Когда вы спите слишком долго, ваши биологические часы сбиваются, и клетки не сообщают телу, что пора вставать», - говорит она.
Тем не менее, для большинства родителей мысль об усталости из-за того, что они слишком много спали, кажется городской легендой или, по крайней мере, риском, на который они готовы пойти.