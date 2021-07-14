Если вы Рыбы, то вы в хорошей компании. Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Рианна - все Рыбы, которые каждый день доказывают, насколько острым может быть этот знак зодиака.
Если разделение знака с такими, как Эйнштейн и Джобс, не выдало его, Рыбы - невероятно умный знак.
Рыбы - невероятно умный знак, особенно с точки зрения эмоционального интеллекта.
Почему Рыбы такие умные?
Хотя Рыбы - те, кто родился в период с 19 февраля по 20 марта - обладают интеллектом Эйнштейна, его IQ оценивается примерно в 160 баллов, нет никаких сомнений в том, что эмоциональный интеллект - это то, где они действительно сияют.
Интеллект - неуловимая идея. Как на самом деле определить, насколько человек умен?
Сегодня это в основном измеряется с точки зрения коэффициента интеллекта (IQ) - того, что люди знают и как быстро они могут решать проблемы, используя рассуждения - и эмоционального интеллекта (EQ) - вашей способности распознавать и регулировать эмоции и использовать социальную осведомленность в решении проблемы решение.
Согласно Business Insider, Рыбы на самом деле являются одним из самых эмоционально интеллигентных знаков, потому что они превосходно распознают свои собственные и чужие чувства и рассуждают на их основе.
С Нептуном - планетой, которая управляет мечтами и иллюзиями - как их правящей планетой, они являются глубокими мыслителями. Рыбы чрезвычайно интуитивны и обрабатывают вещи на более глубоком уровне, чем средний человек, что делает их эмоциональный интеллект непревзойденным.
Даже если вся логика указывает в одном направлении, но их интуиция говорит что-то другое, они будут доверять своему инстинкту (и обычно будут правы). Точно так же они отлично разбираются в характерах, поэтому, если Рыбы плохо относятся к кому-то, вероятно, будет неплохо их послушать.
Будучи двенадцатым и последним знаком в зодиакальном цикле, они усвоили все уроки, извлеченные другими знаками.
Правящий дом Рыб - Двенадцатый Дом Подсознания. С этим приходит их понимание для спокойного созерцания и эмоциональных размышлений. Как водный знак, Рыбы невероятно сложны. Их эмоции текут так же глубоко, как океан. Они невероятно чувствительны и могут улавливать даже самые тонкие вибрации.
Рыбы символизируются двумя рыбами, плывущими в противоположных направлениях, что представляет собой постоянное разделение внимания Рыб между фантазией и реальностью. Из них получаются фантастические художники, потому что они обладают богатым воображением, творческими способностями и обладают сильной способностью мыслить нестандартно.
Часто их интеллект проявляется в музыке и искусстве. Многие успешные Рыбы - певцы, писатели и творцы.
Вот почему Рыбы такие умные.
1. РианнаРианна, Рыбы, родившаяся 20 февраля , подчеркивает творческую сторону водяного знака. Как самая богатая женщина-музыкант, согласно Forbes, она побила несколько музыкальных рекордов, выиграла девять премий Грэмми и успешно запустила линии инклюзивного макияжа и моды.
Согласно Индикатору типа личности Майерса-Бриггса - инвентарному списку самоотчетов, разработанному для определения типа личности, сильных сторон и предпочтений человека - Рианна является ISFP или авантюристкой. Это означает, что она «гибкий и обаятельный художник». Она является прекрасным примером того, как интеллект Рыб может проявляться в искусстве и музыке.
2. Джордан Пил
Джордан Пил, вдохновитель фильмов «Выходи и мы», - Рыбы, родившиеся 21 февраля. Чтобы придумать идеи, лежащие в основе его популярных фильмов и скетчей, американский актер, комик и режиссер должен обладать невероятным воображением и отличаться от других. нестандартный мыслитель.
3. Дэвид Фостер УоллесРодившийся 21 февраля американский писатель и профессор английского языка и писательского мастерства - еще одна творческая Рыба. Он широко известен своим романом « Бесконечная шутка» 1996 года , который журнал Times назвал одним из 100 лучших романов всех времен.
4. Стив ДжобсКак основатель и генеральный директор Apple, никто не может отрицать интеллект Стива Джобса. Его широко считают дальновидным и гением за то, что он курировал такие продукты, как iPod и iPhone.
Джобс бесспорно умен, его IQ составляет 160 баллов (средний IQ человека составляет от 90 до 110).
По словам Майерс-Бриггс, Джобс - ENTJ или командир, что означает, что он творческий и волевой лидер. Для Рыб, рожденных 24 февраля, это, безусловно, проверяет.
5. Джастин БиберЕще одна успешная и креативная Рыба - Джастин Бибер. Он не только был первым артистом, у которого семь песен из дебютной записи чарта Billboard Hot 100, но и продал около 150 миллионов пластинок по всему миру по состоянию на 2019 год.
Бибер, чей день рождения 1 марта, является активистом кампании. Это означает, что он полон энтузиазма, творческий и общительный свободный дух.
6. Тайлер, ТворецАмериканский рэпер, музыкант, автор песен, продюсер, актер, художник, дизайнер и комик - Рыбы, рожденные 6 марта. Тайлер - ESFP, или артист, что означает, что он спонтанный, энергичный и полон энтузиазма. Его качества Рыб определенно проявляются в его музыке и бесконечных творческих усилиях.
7. Джек Керуак
Американский романист и один из самых важных писателей 20-го века Джек Керуак - еще одна творческая Рыба. Керуак известен тем, что бросал вызов литературным конформам 1950-х годов своими ритмичными и спонтанными произведениями.