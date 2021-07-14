Почему Рыбы такие умные?
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Почему Рыбы такие умные?

3:30:317/14/2021Фото: pixabay
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В то время как большинство других Рыб в этом списке отличаются творческими способностями и эмоциональным интеллектом, Альберт Эйнштейн - Рыбы, родившиеся 14 марта 1879 года, - имеет IQ на уровне гения.

Физик-теоретик немецкого происхождения признан одним из величайших физиков всех времен и известен разработкой теории относительности
Физик-теоретик немецкого происхождения признан одним из величайших физиков всех времен и известен разработкой теории относительности

Если вы Рыбы, то вы в хорошей компании. Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Рианна - все Рыбы, которые каждый день доказывают, насколько острым может быть этот знак зодиака.

Если разделение знака с такими, как Эйнштейн и Джобс, не выдало его, Рыбы - невероятно умный знак.

Рыбы - невероятно умный знак, особенно с точки зрения эмоционального интеллекта.

Почему Рыбы такие умные?
Хотя Рыбы - те, кто родился в период с 19 февраля по 20 марта - обладают интеллектом Эйнштейна, его IQ оценивается примерно в 160 баллов, нет никаких сомнений в том, что эмоциональный интеллект - это то, где они действительно сияют.

Интеллект - неуловимая идея. Как на самом деле определить, насколько человек умен?

Сегодня это в основном измеряется с точки зрения коэффициента интеллекта (IQ) - того, что люди знают и как быстро они могут решать проблемы, используя рассуждения - и эмоционального интеллекта (EQ) - вашей способности распознавать и регулировать эмоции и использовать социальную осведомленность в решении проблемы решение.

Согласно Business Insider, Рыбы на самом деле являются одним из самых эмоционально интеллигентных знаков, потому что они превосходно распознают свои собственные и чужие чувства и рассуждают на их основе.

С Нептуном - планетой, которая управляет мечтами и иллюзиями - как их правящей планетой, они являются глубокими мыслителями. Рыбы чрезвычайно интуитивны и обрабатывают вещи на более глубоком уровне, чем средний человек, что делает их эмоциональный интеллект непревзойденным.

Даже если вся логика указывает в одном направлении, но их интуиция говорит что-то другое, они будут доверять своему инстинкту (и обычно будут правы). Точно так же они отлично разбираются в характерах, поэтому, если Рыбы плохо относятся к кому-то, вероятно, будет неплохо их послушать.

Будучи двенадцатым и последним знаком в зодиакальном цикле, они усвоили все уроки, извлеченные другими знаками.

Правящий дом Рыб - Двенадцатый Дом Подсознания. С этим приходит их понимание для спокойного созерцания и эмоциональных размышлений. Как водный знак, Рыбы невероятно сложны. Их эмоции текут так же глубоко, как океан. Они невероятно чувствительны и могут улавливать даже самые тонкие вибрации.

Рыбы символизируются двумя рыбами, плывущими в противоположных направлениях, что представляет собой постоянное разделение внимания Рыб между фантазией и реальностью. Из них получаются фантастические художники, потому что они обладают богатым воображением, творческими способностями и обладают сильной способностью мыслить нестандартно.

Часто их интеллект проявляется в музыке и искусстве. Многие успешные Рыбы - певцы, писатели и творцы.

Вот почему Рыбы такие умные.

1. Рианна

Рианна, Рыбы, родившаяся 20 февраля , подчеркивает творческую сторону водяного знака. Как самая богатая женщина-музыкант, согласно Forbes, она побила несколько музыкальных рекордов, выиграла девять премий Грэмми и успешно запустила линии инклюзивного макияжа и моды.

Согласно Индикатору типа личности Майерса-Бриггса - инвентарному списку самоотчетов, разработанному для определения типа личности, сильных сторон и предпочтений человека - Рианна является ISFP или авантюристкой. Это означает, что она «гибкий и обаятельный художник». Она является прекрасным примером того, как интеллект Рыб может проявляться в искусстве и музыке.

2. Джордан Пил

Джордан Пил, вдохновитель фильмов «Выходи и мы», - Рыбы, родившиеся 21 февраля. Чтобы придумать идеи, лежащие в основе его популярных фильмов и скетчей, американский актер, комик и режиссер должен обладать невероятным воображением и отличаться от других. нестандартный мыслитель.

3. Дэвид Фостер Уоллес

Родившийся 21 февраля американский писатель и профессор английского языка и писательского мастерства - еще одна творческая Рыба. Он широко известен своим романом « Бесконечная шутка» 1996 года , который журнал Times назвал одним из 100 лучших романов всех времен.

4. Стив Джобс

Как основатель и генеральный директор Apple, никто не может отрицать интеллект Стива Джобса. Его широко считают дальновидным и гением за то, что он курировал такие продукты, как iPod и iPhone.

 Джобс бесспорно умен, его IQ составляет 160 баллов (средний IQ человека составляет от 90 до 110).

По словам Майерс-Бриггс, Джобс - ENTJ или командир, что означает, что он творческий и волевой лидер. Для Рыб, рожденных 24 февраля, это, безусловно, проверяет.

5. Джастин Бибер

Еще одна успешная и креативная Рыба - Джастин Бибер. Он не только был первым артистом, у которого семь песен из дебютной записи чарта Billboard Hot 100, но и продал около 150 миллионов пластинок по всему миру по состоянию на 2019 год.

Бибер, чей день рождения 1 марта, является активистом кампании. Это означает, что он полон энтузиазма, творческий и общительный свободный дух.

6. Тайлер, Творец

Американский рэпер, музыкант, автор песен, продюсер, актер, художник, дизайнер и комик - Рыбы, рожденные 6 марта. Тайлер - ESFP, или артист, что означает, что он спонтанный, энергичный и полон энтузиазма. Его качества Рыб определенно проявляются в его музыке и бесконечных творческих усилиях.

7. Джек Керуак

Американский романист и один из самых важных писателей 20-го века Джек Керуак - еще одна творческая Рыба. Керуак известен тем, что бросал вызов литературным конформам 1950-х годов своими ритмичными и спонтанными произведениями.

8. Альберт Эйнштейн

В то время как большинство других Рыб в этом списке отличаются творческими способностями и эмоциональным интеллектом, Альберт Эйнштейн - Рыбы, родившиеся 14 марта 1879 года, - имеет IQ на уровне гения. Физик-теоретик немецкого происхождения признан одним из величайших физиков всех времен и известен разработкой теории относительности.

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