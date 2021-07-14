Новый метод лечения рака груди открыли ученые

Более эффективные методы лечения HER2-положительного рака молочной железы стали ближе благодаря новому исследованию, проведенному командой под руководством профессора Университета Монреаля Жана-Франсуа Коте из отдела исследований цитоскелета и миграции клеток Монреальского научно-исследовательского института клинических исследований, аффилированного с UdeM, пишет https://medicalxpress.com
Опубликованное в PNAS, журнале Национальной академии наук США, новое исследование Мари-Анн Гойетт, докторанта лаборатории Коте, раскрывает многообещающую терапевтическую цель для борьбы с HER2-положительным раком молочной железы.
При HER2-положительном раке молочной железы экспрессируется ген HER2, который способствует агрессивной форме заболевания. HER2-положительный подтип, поражающий 20 процентов женщин, страдающих раком груди в Канаде, имеет плохой прогноз.
Что угрожает жизни большинства онкологических больных, так это способность опухолевых клеток распространяться и, таким образом, метастазировать в другие органы, что может мешать жизненно важным функциям организма. Все чаще персонализированная медицина вселяет большие надежды в пациентов, экспрессирующих ген HER2, но у многих часто случаются рецидивы.
Иммунотерапия является важным средством лечения этих лекарственно-устойчивых пациентов, но пока не приносит очевидной пользы. В результате исследователи пытаются глубже понять иммунную среду опухолей и, таким образом, лучше нацелить лечение и тех, кто, скорее всего, на них ответит.
Помня об этом, команда Коте изучила важный феномен солидных опухолей, называемый гипоксией. Гипоксия проявляется нехваткой кислорода, вызванной быстрым ростом опухоли, и приводит к образованию метастазов, ослаблению иммунной системы и сопротивлению лечению. Короче говоря, делая опухоли более агрессивными, снижая способность организма защищаться, гипоксия способствует прогрессированию рака, что может быть фатальным для пораженных.
В доклинической модели команда IRCM определила белок под названием AXL, действие которого имеет решающее значение для возникновения гипоксии. Блокируя действие этого белка в опухоли с помощью различных новых методов, команда наблюдала восстановление кровеносных сосудов и восстановление иммунной среды опухоли. Блокирование действия опухоли также снижает ее способность метастазировать в другие органы.
«Это как если бы нам удалось, с одной стороны, разрушить защитные стенки опухоли против иммунной системы, что сделало ее более уязвимой для иммунологического лечения, а с другой стороны, предотвратить перемещение опухоли в другое место. ", - сказал Гойетт, первый автор нового исследования.
По мнению исследователей, потенциал этого исследования тем более важен, что открывает путь для дальнейших исследований по этому вопросу с точки зрения различных областей биомедицинских исследований. По их словам, обмен опытом еще раз доказал свою ценность.
«Передовая персонализированная медицина в иммунологии столкнулась со значительным сопротивлением этому типу рака, и у нас был опыт молекулярных исследований, которые помогли преодолеть эти препятствия», - сказал Коте. «Мы не только пролили свет на центральный механизм функционирования некоторых из наиболее агрессивных опухолей, но и тем самым открыли способ создания среды, способствующей более эффективному лечению».