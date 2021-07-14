Когда обрезать малиновые стебли - идеальное время

Малина низкокалорийна, но богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, и исследования показывают, что она может помочь защитить вас от диабета, рака, ожирения и артрита. Эти плодоносящие растения очень легко выращивать, и при небольшом уходе вы будете вознаграждены большим количеством фруктов с середины лета до середины осени, пишет https://www.express.co.uk
Растения малины в вашем саду прекрасно себя чувствуют в слабокислой почве, удерживающей влагу.
Эти плодоносящие растения не любят переувлажненных почв или мелководных меловых почв. Вместо этого, если вы хотите эффективно выращивать малину, вам следует разместить ее в защищенных солнечных местах.
Малина переносит светлый оттенок, но затененные участки могут повлиять на урожайность.
Сажать малину можно в любое время года, в том числе в период покоя в октябре. Однако не стоит сажать их в переувлажненную или мерзлую почву.
Осень - лучшее время года для их посадки и, скорее всего, принесет больше плодов.
Вам следует избегать глубоких посевов при садоводстве, а вместо этого первые корни должны быть размещены всего на два дюйма ниже уровня почвы.
Когда обрезать малиновые стебли
После того, как ваши растения малины закончили обрезку, вы должны обрезать стебли, на которых росли плоды, чтобы стимулировать рост новых стеблей от основания.
Это приведет к тому, что растение снова принесет новые плоды.
Если в это время вам не удастся провести агрессивную обрезку, растения могут стать очень перегруженными, дать маленькие плоды и вырастут из отведенного для них места.
Плодоносящие стебли со временем ослабеют и со временем погибнут.
Когда дело доходит до обрезки и обрезки, с разными побегами нужно обращаться по-разному.
Вы должны обрезать стебли малины до 10 дюймов от земли после их посадки.
Не обрезайте эти стебли, если летние плодоносящие малины поставляются в виде длинных однолетних стеблей, готовых к плодоношению в первый сезон.
Малина летняя
Малина - прекрасный летний фрукт, которым ежегодно наслаждаются миллионы людей.
После того, как вы собрали все урожаи со своего растения, вы должны предпринять шаги, чтобы обрезать растение и обрезать все старые стебли.
Этот процесс должен быть интенсивным, так как он позволяет растениям продолжать процветать и сохранять урожайность.
Чтобы обрезать растение наиболее продуктивно, вырежьте все старые плодоносящие стебли до основания.
Вы можете идентифицировать эти старые стебли, поскольку они будут коричневого цвета и все еще будут содержать остатки плодоножек.
Не обрезайте новые ярко-зеленые стебли, так как это повредит ваше растение.
Осенне плодоносящая малина
Осенняя малина дает плоды, которые цветут и плодоносят в один и тот же год.
Просто срежьте все их стебли до земли зимой, чтобы весной выросли новые побеги.
Если желателен только один урожай, весной обрезать растение не нужно.
Исследование также показало, что трое из 10 взрослых хотели бы, чтобы цветы чаще предлагали в качестве подарка для мужчин, после того как более половины признали, что никогда не думали о покупке букета для мужчины.
Но почти треть считает, что представление о цветах «женское» является устаревшим стереотипом, в то время как 44 процента считают, что букет цветов - это мощный способ восстановить связь и общаться без слов.
Также выяснилось, что люди, скорее всего, получат букет от своей второй половины (62 процента), а затем от друзей.
В паре британцы, скорее всего, купят подарок своей второй половине на дни рождения и Рождество.
Более половины (51 процент) также относятся к своему партнеру к Дню святого Валентина, а 23 процента делают это, если чего-то добиваются.
Но четверть признала, что они привередливы, когда дело доходит до получения подарков, при этом 45 процентов «ошеломлены» выбором при покупке цветов.