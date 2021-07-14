Мужчины счастливы, когда им дарят букет цветов - знали?
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Мужчины счастливы, когда им дарят букет цветов - знали?

5:30:217/14/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Опрос выяснил, что мужчинам нравятся цветы так же сильно, как и женщинам, если бы была возможность.

Букет цветов - это мощный способ подбодрить кого-то, отпраздновать что-то и в целом поделиться эмоциями без необходимости много говорить
Букет цветов - это мощный способ подбодрить кого-то, отпраздновать что-то и в целом поделиться эмоциями без необходимости много говорить

Две трети мужчин получили цветы в подарок - несмотря на то, что 72 процента британцев считают букеты и букеты «женскими». Исследование, проведенное с участием 2000 взрослых, показало, что 78 процентам мужчин, которым подарили букет, понравились цветы.
Почти половина мужчин (48 процентов) почувствовали бы себя оцененными, если бы им преподнесли букет цветов, 45 процентов почувствовали бы себя любимыми и 37 процентов счастливыми. Но в то время как женщины обычно получают букет раз в несколько месяцев, мужчинам повезло получить один раз в год, пишет https://www.express.co.uk

Также выяснилось, что только каждый шестой взрослый покупает цветы для мужчины.

Напротив, пиво (67 процентов) и шоколад (27 процентов) были одними из наиболее типичных подарков для мужчин.

Представитель FunnyHowFlowersDoThat.co.uk , заказавшего исследование, чтобы выявить табу, которые все еще существуют в отношении дарения цветов мужчинам, сказал: «Интересно увидеть разницу между теми, кто считает цветы женскими, и теми, кто подарил букет мужчинам.
«Цветы, как правило, рассматривались как женский подарок на протяжении десятилетий - будь то на День Святого Валентина, дни рождения или как украшение, но почему мужчины не должны получать их тоже?

«Букет цветов - это мощный способ подбодрить кого-то, отпраздновать что-то и в целом поделиться эмоциями без необходимости много говорить. Приятно видеть, что мужчинам, которые получали цветы в прошлом, это понравилось, и мы хотим помочь сделать цветы для мужчин менее запретными».

Уверенный в себе каждый третий из опрошенных через OnePoll знает любимый цветок своего партнера, причем самыми популярными цветами как для мужчин, так и для женщин являются оранжевый и красный (32 процента), а также розовый и фиолетовый (27 процентов).

Он сказал: «В современном обществе мужчины довольно редко доставляют цветы, особенно друг другу, просто чтобы сказать« эй, я надеюсь, ты в порядке »или подбодрить кого-то - цветы приносят радость тому, кто их дарит. и лицо, получающее их.

«Я так рад поддержать эту кампанию, где, надеюсь, мы сможем помочь избавиться от стигмы в отношении отправки или принятия цветов мужчинами.

«Я думаю, что мужчинам нравятся цветы так же сильно, как и женщинам, если бы была возможность».

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букет цветов для мужчины
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