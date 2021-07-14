"Люди лежат в коридорах": Пациенты ковидного госпиталя Бердска жалуются на дефицит антибиотиков и кислорода. Что ответил Минздрав региона?

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась пациентка, которая лежит с коронавирусом в ковидном госпитале ЦГБ Бердска. Ольга сообщила, что в больнице возник дефицит антибиотиков и других препаратов, которыми лечат при COVID-19. Вместо этого, пациентам дают просто таблетки от кашля и жара.
- Ребята, лекарств нет вообще! Нас лечат обычным бромгексином и цефтриаксоном. И с кислородом напряг, - рассказывает Ольга 13 июля.
Оказывается, в больнице давно закончились антибиотики от коронавируса. И люди вынуждены обходиться простыми жаропонижающими и таблетками от кашля. Пациентов такая ситуация очень настораживает, потому что в больнице приходится оставаться дольше обычного.
- Лекарства дают самые простые. То есть, бромгексин от кашля. Из антибиотиков - цефтриаксон. И все - больше антибиотиков нет. Это сами врачи говорят. И никто ничего не знает. Люди лежат в шоке, - добавляет бердчанка.
Кроме того, по словам Ольги, пациентам даже не хватает кислорода:
- Когда я поступила в первый день, то у нас кислорода не хватало людям. В итоге, мне кислород давали вместе с другой пациенткой, бабушкой, которой потом родные привезли баллон.
При этом, на условия содержания пациентка не жалуется. Медперсонал в больнице приветливый, да и кормят хорошо. Есть тумбочки и все условия.
- Только медсестры сами разводят руками, задаваясь вопросом “как лечить людей?”. Тем более они не могут нам дать рецепт на лекарства, по неизвестной мне причине. Мы просим купить антибиотики, - рассказывает пациентка.
Сегодня Ольгу выписывают из больницы, теперь ее ждет восстановление дома.
Комментарий по этому поводу редакции дал минздрав Новосибирской области:
- Больница обеспечена лекарствами согласно временным рекомендациям Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции. Кислород поставляется ежедневно в необходимом количестве, кроме того есть 46 кислородных концентраторов. Вы можете направить нам свои персональные данные, будем разбираться.
- Больницы видимо обеспечены всем необходимым на бумажках! И скажите, пожалуйста, что такое 46 кислородных концентраторов, когда люди лежат в коридорах, а больница на 4 этажа. Врачам приходится нас выписывать с положительными тестами, домой под самоизоляцию. Так как нет мест и лечить нечем!!! Если честно, люди даже рады, что их стабильных отпускают домой, так как нормально выполнять рекомендации по лечению можно только дома за свой счёт! - утверждает Ольга.