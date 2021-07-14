Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июля 2021 в России и мире

7:40:167/14/2021Фото: pixabay
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 14 июля 2021 года.

десерт
14 июля - День смородины

• День смородины
• Праздник хаоса и беспорядка (Pandemonium Day)
• Праздник стельки
• День придумывания 27 слов на букву О
• День памяти святых чудотворцев Космы и Дамианa
• День осведомлённости об акулах (Shark Awareness Day)
• Международный день небинарных людей (International Non-Binary People`s Day)
• День взятия Бастилии (Le Quatorze Juillet) - Франция
• День макарон с сыром (National Mac and Cheese Day) - США
• День нудистов (National Nude Day) - США
• День рулетки (National Tape Measure Day) - США
• День ликёра «Grand Marnier» (National Grand Marnier Day) - США
• День миротворца - Южная Осетия
• День рождения кронпринцессы Виктории (Victoriadagarna) - Швеция
• День первой проповеди Будды (First Sermon of Lord Buddha) - Бутан
• День «Чёрной страны» (Black Country Day) - Великобритания
• День республики (Republic Day) - Ирак
• Церемония омовения реликвий (Famadihana Ceremony) - Мадагаскар
• День памяти святой Катери Текаквиты (Blessed Kateri Tekakwitha Feast Day) - Канада, США
• Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея, Павла
• Летние Кузьминки (Кузьма и Демьян, Женский праздник)

Важные события

1471 московские войска совместно с татарской конницей царевича Данияра разгромили ополчение Новгородской республики в Шелонской битве.
1710 российский генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев въехал в побежденную Ригу. В тот же день члены рижского магистрата присягнули на верность русскому царю Петру.
1860 создан Государственный банк России.
1896 на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Е. Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе.
1897 воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днём.
1901 в Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.
1939 поселок Магадан получил статус города
1941 первое применение установки «Катюша».
1956 Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях.
1962 в Москве собирается Всемирный конгресс за всеобщее и полное разоружение.
1968 начало коммерческих авиарейсов между СССР и США.
1990 указ Горбачёва «О демократизации и развитии телевидения в СССР».
1993 дата регистрации телеканала НТВ.
1967 основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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