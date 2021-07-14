Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 14 июляБессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
Народные праздники
Кузьминки летние
Этот народный праздник посвящен памяти мучеников-бессеребреников Косме и Дамиану Римских.
Этих святых считают покровителями врачей. Им молятся об избавлении от болезней. Медицинские работники ставят им свечи и просят силы, знаний и защиты.
В народе этот праздник считается женским. Днем девушки и женщины занимаются хлопотам по дому и огороду, а вечером устраивают посиделки. Они накрывают стол, на котором присутствуют праздничные угощения, пиво и наливка.
После захода солнца люди просят друг у друга прощение.
Красный серп луны в небе предвещает ветреную погоду.
Приметы
- Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи – будет сильная гроза.
- Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
- Свеча горит тускло – перед дождем.
- Вечером паук спускается по своей паутине – к вёдру.
- Ветер усиливается, становится более ровным, с одинаковой силой дует как днем, так и ночью, резко меняет направления – к дождю.
Источник: my-calend