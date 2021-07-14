Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:347/14/2021Фото: pixabay
0

В народе этот праздник считается женским. Днем девушки и женщины занимаются хлопотам по дому и огороду, а вечером устраивают посиделки.

церковь
Сегодня сухоядение

Православные праздники 14 июля

Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших

Народные праздники

Кузьминки летние

Этот народный праздник посвящен памяти мучеников-бессеребреников Косме и Дамиану Римских.

Этих святых считают покровителями врачей. Им молятся об избавлении от болезней. Медицинские работники ставят им свечи и просят силы, знаний и защиты.

В народе этот праздник считается женским. Днем девушки и женщины занимаются хлопотам по дому и огороду, а вечером устраивают посиделки. Они накрывают стол, на котором присутствуют праздничные угощения, пиво и наливка.

После захода солнца люди просят друг у друга прощение.

Красный серп луны в небе предвещает ветреную погоду.

Приметы


  • Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи – будет сильная гроза.
  • Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
  • Свеча горит тускло – перед дождем.
  • Вечером паук спускается по своей паутине – к вёдру.
  • Ветер усиливается, становится более ровным, с одинаковой силой дует как днем, так и ночью, резко меняет направления – к дождю.

Источник: my-calend

Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Максакова в купальнике поразила поклонников
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые рассказали о полезных свойствах пива
Массовая драка сотней мигрантов в Москве: причина раскрыта
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:34 7/14/2021
Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Открытки на День нудиста: нагишом бегают по пляжу под шум моря 14 июля поклонники нудизма
7:46:17 7/14/2021
Открытки на День нудиста: нагишом бегают по пляжу под шум моря 14 июля поклонники нудизма
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июля 2021 в России и мире
7:40:16 7/14/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июля 2021 в России и мире
БердскРезкий поворот погоды - от жары к похолоданию 14 июля ожидает жителей Бердска: сильный ветер и грозы
6:45:29 7/14/2021
Резкий поворот погоды - от жары к похолоданию 14 июля ожидает жителей Бердска: сильный ветер и грозы
БердскБольшая геомагнитная буря 14 июля 2021: Какой прогноз ждет метеопатов в середине недели
5:45:21 7/14/2021
Большая геомагнитная буря 14 июля 2021: Какой прогноз ждет метеопатов в середине недели
Мужчины счастливы, когда им дарят букет цветов - знали?
5:30:21 7/14/2021
Мужчины счастливы, когда им дарят букет цветов - знали?
Какие приправы категорически противопоказаны при гипертонии
5:10:27 7/14/2021
Какие приправы категорически противопоказаны при гипертонии
Когда обрезать малиновые стебли - идеальное время
5:00:39 7/14/2021
Когда обрезать малиновые стебли - идеальное время
Поздравления от сердца 22 июля в день Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери
4:30:23 7/14/2021
Поздравления от сердца 22 июля в день Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери
Новый метод лечения рака груди открыли ученые
4:00:55 7/14/2021
Новый метод лечения рака груди открыли ученые