Резкий поворот погоды - от жары к похолоданию 14 июля ожидает жителей Бердска: сильный ветер и грозы
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Резкий поворот погоды - от жары к похолоданию 14 июля ожидает жителей Бердска: сильный ветер и грозы

6:45:297/14/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ночью и утром местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с.

Температура воздуха ночью +15, +20 °С, по северо-западу +9, +14 °С, днем +24, +29 °С, по северо-западу +18, +23 °С
Температура воздуха ночью +15, +20 °С, по северо-западу +9, +14 °С, днем +24, +29 °С, по северо-западу +18, +23 °С

Метеорологическая обстановка на 14 июля в Бердске от МЧС: переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем кратковременные, местами сильные дожди, местами ливни, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20 °С, по северо-западу +9, +14 °С, днем +24, +29 °С, по северо-западу +18, +23 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 14-16.07 местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Сутки 14 - ночью 15.07 ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с. Похолодание.

Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения происшествий: возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям региона выполнять общие меры безопасного поведения при сильном ветре:

– по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте, либо будьте предельно внимательными при дорожном движении;

– соблюдайте повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Находясь дома, закройте окна;

– будучи на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи);

– обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Во время грозы специалисты МЧС России советуют:

– выключить электробытовые приборы и убрать на расстояние металлические предметы;

– находясь в этот момент в автомобиле, ни в коем случае не стоит его покидать: необходимо закрыть окна и опустить антенну радиоприемника. При этом, в дождливую погоду предельное внимание требуется от дорожных служб и автовладельцев: размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

– не рекомендуется оставлять транспортное средство около деревьев и ветхих строений.

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