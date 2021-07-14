Голосование об обязательной вакцинации в Москве проведут по инициативе Алексея Венедиктова
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Голосование об обязательной вакцинации в Москве проведут по инициативе Алексея Венедиктова

5:33:497/14/2021Фото: aavst55/13409
0

В Общественной палате Москвы хотят знать мнение москвичей о принудительных прививках. В июле пройдет онлайн-голосование, результаты которого станут известны властям города.

Венедиктов хочет донести мнение москвичей о вакцинации до руководителей столицы

В Москве хотят провести онлайн-голосование по мнению москвичей об обязательной вакцинации. Ее инициатором стал Алексей Венедиктов — главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты Москвы.

- Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29–30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов, — написал журналист в Telegram.

Как пояснил журналист, Общественная палата донесет мнение жителей столицы до властей, потому что она является посредником между народом и властью.  Обязательной силы опрос иметь не будет — его функция — информативная.

В России продолжается вакцинация населения. В ряде регионов, в том числе и в Москве, было принято решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников сфер, который тесно связаны с общением между людьми. Также в вузах не будут пускать студентов, не сделавших прививку с 1 сентября. В столице действуют ограничения для непривитых граждан, пойти в больницу на плановое лечение они теперь не могут.

Убивали бизнесменов: что известно о банде ветеранов ФСБ
Путин заявил о готовых заживо сжигать людей в Крыму: его слова
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
«Как девочка»: Климова показала сногсшибательную фигуру
Ученые рассказали о полезных свойствах пива
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
голосованиеобязательная вакцинациямнение москвичей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Властям это интересно будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом
5:27:56 7/14/2021
Жители Москвы смогут попасть в кафе и рестораны по татуировкам с QR-кодом
Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду
5:21:37 7/14/2021
Акула загрызла пьяного мужчину, который зашел в океан справить нужду
БердскСколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске
5:21:36 7/14/2021
Сколько стоит набор лекарств от коронавируса на одного человека: Рассказываем о ценах на каждый препарат в Бердске
5 признаков метеозависимости: Как избежать последствий от сильных магнитных бурь июля 2021
5:20:52 7/14/2021
5 признаков метеозависимости: Как избежать последствий от сильных магнитных бурь июля 2021
Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021
5:18:40 7/14/2021
Вакцину от коронавируса массово поставят подросткам в России до 20 сентября 2021
БердскМясоRoob на площади Горького впустит в туалет жителей Бердска с августа 2021
5:07:26 7/14/2021
МясоRoob на площади Горького впустит в туалет жителей Бердска с августа 2021
В Новосибирске пьяный приятель кулаком в голову убил знакомого в хостеле «Дачный»
4:59:55 7/14/2021
В Новосибирске пьяный приятель кулаком в голову убил знакомого в хостеле «Дачный»
Леонардо Ди Каприо захотел потушить стихийные пожары в лесах Якутии. Но власть отказалась
4:54:35 7/14/2021
Леонардо Ди Каприо захотел потушить стихийные пожары в лесах Якутии. Но власть отказалась
На Украине пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду. Требуют пересчета пенсий
4:43:28 7/14/2021
На Украине пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду. Требуют пересчета пенсий
БердскВладимир Ладышкин и Олег Яцков первыми получили удостоверения кандидатов на выборы в депутаты Бердска в сентябре 2021
4:39:23 7/14/2021
Владимир Ладышкин и Олег Яцков первыми получили удостоверения кандидатов на выборы в депутаты Бердска в сентябре 2021