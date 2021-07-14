Голосование об обязательной вакцинации в Москве проведут по инициативе Алексея Венедиктова

В Москве хотят провести онлайн-голосование по мнению москвичей об обязательной вакцинации. Ее инициатором стал Алексей Венедиктов — главред «Эха Москвы» и зампредседателя Общественной палаты Москвы.
- Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29–30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов, — написал журналист в Telegram.
Как пояснил журналист, Общественная палата донесет мнение жителей столицы до властей, потому что она является посредником между народом и властью. Обязательной силы опрос иметь не будет — его функция — информативная.
В России продолжается вакцинация населения. В ряде регионов, в том числе и в Москве, было принято решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников сфер, который тесно связаны с общением между людьми. Также в вузах не будут пускать студентов, не сделавших прививку с 1 сентября. В столице действуют ограничения для непривитых граждан, пойти в больницу на плановое лечение они теперь не могут.