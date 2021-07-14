Большая геомагнитная буря 14 июля 2021: Какой прогноз ждет метеопатов в середине недели
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Большая геомагнитная буря 14 июля 2021: Какой прогноз ждет метеопатов в середине недели

5:45:217/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Неспокойное магнитное поле планеты может вызвать у человека приступы головокружения, болезненные реакции на звуки и яркий свет. Человек становится слабым и раздражительным, чувствует себя лишним и ненужным.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Доктора и астрофизики сходятся в мнении, что магнитные бури сильно и негативно влияют на состояние здоровья любого человека на Земле. В зависимости от перенесенных заболеваний, общего состояния иммунной системы, от наличия хронических болезней сердца и сосудов, от состояния психики, люди, конечно, по-разному переносят изменения космической погоды. Но метеозависим каждый человек, и с увеличением возраста слабеет сопротивляемость организма ударам стихии. В дни магнитных бурь доктора заметили, что увеличивается число инфарктов, гипертонических кризов, инсультов. Это связано с тем, что во время магнитного шторма замедляется кровоток в организме человека, повышается вязкость крови. Это приводит к тому, что в организме наблюдается снижение кислородного баланса, как следствие, наступает кислородное голодание органов. Повышается артериальное давление, растет риск тромбообразования. Мигрень, головная боль, головокружение, сердечные боли возникают во время магнитной бури у метеозависимых землян.

Что такое магнитная буря? Это ответная реакция магнитосферы Земли на попадание в атмосферу нашей планеты ионизированных потоков солнечного ветра. Солнечным ветром астрофизики называют выброс плазмы с поверхности Солнца в космическое пространство в результате вспышки на поверхности светила.

14 июля на Земле ожидается две кратковременные малые геомагнитные бури силой 4 балла. Первая буря начнется в ноль часов и продлится до 9 часов утра как отголосок сильной вечерней бури предыдущих суток. Вторая магнитная буря захватит вечерние часы - с 18 часов до полуночи. Сила вечерней магнитной бури прогнозируется равной 3 баллам. Это слабая геомагнитная буря по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Днем в магнитосфере будут наблюдаться небольшие возмущения, которые пройдут незаметно для самочувствия метеопатов.

Вечерняя магнитная буря оказывает сильное влияние на сон человека, постарайтесь уснуть до полуночи, чтобы избежать возможной бессоницы. Неспокойное магнитное поле планеты может вызвать у человека приступы головокружения, болезненные реакции на звуки и яркий свет. Человек становится слабым и раздражительным, чувствует себя лишним и ненужным. Переменчивая космическая погода провоцирует людей с неустойчивой нервной системой и больной психикой на преступления и суициды.

Как лучше пережить магнитную бурю?
Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни, снижайте на время магнитных бурь физическую и умственную нагрузку, соблюдайте меру в питании и выбирайте полезную еду. Эти простые правила улучшат здоровье и увеличат сопротивляемость организма негативным внешним факторам в разы. Больше смейтесь и радуйтесь жизни. Соблюдайте режим дня и сохраняйте душевный покой.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Светлана Владимировна, 51 год:
- Скачет давление. Слабость. Болит сердце. Нет настроения. Плохо сплю, тревожно. Волнуюсь и нервничаю.
Карина Андреевна, 42 года:
- Апатия. Всё надоело, ничего не радует. Всё только раздражает. Злюсь на всех и на себя. Болит сердце.
Ольга Васильевна, 58 лет:
- Мучает мигрень сильно. Не сплю до рассвета, бессоница. Утром не могу встать, нет сил и желания. Хочется лежать весь день и никого не видеть.

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