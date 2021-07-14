Настя Ивлеева улетела отдыхать на острова Греции после расставания с Элджеем

Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева после расставания с репером Элджеем решила отдохнуть и улетела на греческие острова – купаться. Загорать и есть вкусную еду. Но отправилась она туда не одна – компанию ей составили блогер Диана Коркункова и экс-супруга Сергея Шнурова Матильда. Последняя, очевидно, устала от выходов в светское общество вместе с Ксенией Собчак и решила провести время в молодежной тусовке. А возможно, она выступает в роли личного психолога Ивлеевой после расставания, потому как недавно прошла сама через это.
Напомним, Настя и Элджей расстались совсем недавно. Репер подтвердил это в своей новой песне, которая вышла в минувшую пятницу. Также он заявил, что они устали друг от друга и их отношения пришли к логическому завершению. Сама Ивлеева это не комментировала. Некоторые поклонники предполагают, что это своеобразный пиар-ход.
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