Настя Ивлеева улетела отдыхать на острова Греции после расставания с Элджеем
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Настя Ивлеева улетела отдыхать на острова Греции после расставания с Элджеем

8:51:237/14/2021Фото: Instagram / _agentgirl_
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Компанию ей составила бывшая жена Сергея Шнурова Матильда.

Ивлеева на отдыхе


Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева после расставания с репером Элджеем решила отдохнуть и улетела на греческие острова – купаться. Загорать и есть вкусную еду. Но отправилась она туда не одна – компанию ей составили блогер Диана Коркункова и экс-супруга Сергея Шнурова Матильда. Последняя, очевидно, устала от выходов в светское общество вместе с Ксенией Собчак и решила провести время в молодежной тусовке. А возможно, она выступает в роли личного психолога Ивлеевой после расставания, потому как недавно прошла сама через это.

Напомним, Настя и Элджей расстались совсем недавно. Репер подтвердил это в своей новой песне, которая вышла в минувшую пятницу. Также он заявил, что они устали друг от друга и их отношения пришли к логическому завершению. Сама Ивлеева это не комментировала. Некоторые поклонники предполагают, что это своеобразный пиар-ход.



 










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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)




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