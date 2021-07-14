Экс-муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от коронавируса
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Экс-муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от коронавируса

8:59:247/14/2021Фото: ТВЦ
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Предварительная причина смерти - осложнения после коронавируса.

Стефановичу было 76 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сегодня, 14 июля, стало известно, что на 77 году жизни скончался известный режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Об этом рассказал его друг и музыкант Александр Левшин. Информацию подтвердила и директор Дома кино.

По некоторым данным, Стефанович скончался из-за коронавируса. Как сообщает Telegram-канал Bazа, в последнее время он лежал в реанимации в московской больнице из-за обширного поражения легких из-за коронавируса.

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года в Москве. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, а уже в следующем году начал работать режиссером-постановщиком на «Мосфильме». Он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж». Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. До этого с 1968 по 1974 год состоял в браке с актрисой Наталией Богуновой. Его гражданскими женами были вице-мисс Вселенная Юлия Лемигова и топ-модель Алла Мочернюк.

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