Запрещено ли работать 14 июля на летние Кузьминки и чем нужно сегодня уколоть любимого?
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Запрещено ли работать 14 июля на летние Кузьминки и чем нужно сегодня уколоть любимого?

10:40:037/14/2021Фото: pixabay
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Сегодня женщинам строго запрещалось тяжело работать. Они с утра занимались домашними делами, потом управлялись с огородом и торопились на вечерние посиделки с подругами.

крыжовник
Крыжовник мог помочь в любви

Сегодня верующие люди чтят память целителей по имени Косма и Дамиан. Дар целительства был им подаренным Богом и всю жизнь они из любви к Господу оказывали помощь нуждающимся в виде излечения. Лечили они не только людей, но и домашний скот. За своё лечение братья никогда не брали деньги, за что их прозвали бессребрениками.

Однажды после своего исцеления женщина по имени Палладия уговорила одного из братьев Дамиана принять в дар три яйца в благодарность за исцеление и как символ Святой Троицы.

Косам узнал, что брат за лечение принял благодарность. Он на него очень обиделся и завещал, чтобы их после смерти не хоронили рядом.

Из зависти один из лекарей убил обоих братьев, а когда люди нашли их тела, то не знали что с ними делать из-за завещания Космы. Но тут случилась чудесное событие - к людям подошёл верблюд, которого однажды братья исцелили от тяжёлой болезни, и человеческим голосом сказал, чтобы братьев хоронили вместе, поскольку Дамиан нарушил обет бессребреничества не из корысти, а из сострадания к женщине. Братья были похоронены рядом, а в честь женщины , которая подарила яйца Дамиану, этот день стали считать женским праздником. В народе этот праздник называется летние Кузьминки.

Традиции и запреты дня

Сегодня женщинам строго запрещалось тяжело работать. Они с утра занимались домашними делами, потом управлялись с огородом и торопились на вечерние посиделки с подругами. Обычай предписывал всем принести немного крупы, соли и сахара, потому что было принято в этот день готовить общую кашу.

После приготовления её символично предлагали святым Косме и Дамиану, угощали соседей, бедных людей, а также не обходили вниманием путников.

Работа в огороде не запрещалась, но она не должна была быть тяжелой. Сегодня, 14 июля 2021 года, по лунному календарю не очень благоприятный день для посадочных работ и работ с посаженными культурами, потому что растущая луна попала в малоплодородный знак Девы.

Сегодня существовал интересный обычай для незамужних, но влюбленных девушек. Для того чтобы любимый человек обратил на тебя внимание и всегда потом оставался рядом, требовалось сорвать веточку крыжовника с шипами и незаметно уколоть ею парня, который очень сильно нравился.

Строго запрещалось мужчинам сегодня ругаться с женщинами, а также обижать их. За это мужчину могли потом преследовать неудачи и разорение. Также не разрешалось мужчинам появляться на женских посиделках.

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