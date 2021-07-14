При загадочных обстоятельствах обжог 6% тела молодой житель Бердска

В Бердске молодой человек получил травмы при загадочных обстоятельствах. Как рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 14 июля, 19-летний житель Бердска получил ожог с правой стороны туловища 1 и 2 степени на площади 6%.
- Состояние молодого человека удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Николай Анатольевич.
Кроме того, взяты на учёт два пожара, которые произошли ранее, но на которые не вызывали пожарную охрану. Как отметил Николай Степоненков, 4 июля огнём повреждены домашние вещи на балконе в домах №12 и №15 по ул. Вокзальной. Огнём повреждены домашние вещи на балконе в доме №16 по ул. Микрорайон.
- Предварительная причина - неосторожность при курении, - уточнил начальник ОНД Бердска.