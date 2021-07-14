При загадочных обстоятельствах обжог 6% тела молодой житель Бердска
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При загадочных обстоятельствах обжог 6% тела молодой житель Бердска

9:20:357/14/2021Фото: pixabay
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19-летний бердчанин находится в удовлетворительном состоянии.

Молодой человек чувствует себя хорошо
Молодой человек чувствует себя хорошо

В Бердске молодой человек получил травмы при загадочных обстоятельствах. Как рассказал начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 14 июля, 19-летний житель Бердска получил ожог с правой стороны туловища 1 и 2 степени на площади 6%.

- Состояние молодого человека удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Николай Анатольевич.

Кроме того, взяты на учёт два пожара, которые произошли ранее, но на которые не вызывали пожарную охрану. Как отметил Николай Степоненков, 4 июля огнём повреждены домашние вещи на балконе в домах №12 и №15 по ул. Вокзальной. Огнём повреждены домашние вещи на балконе в доме №16 по ул. Микрорайон.

- Предварительная причина - неосторожность при курении, - уточнил начальник ОНД Бердска.

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