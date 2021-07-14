Владимир Путин рассказал, почему решил написать статью про отношения России и Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, что обдумывал написание аналитического материала об отношениях России и Украины в течение нескольких месяцев. Также он отметил, что его публикация намного серьезнее обычной статьи. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах. Также он рассказал, как ему пришло в голову создать подобную аналитическую статью.
- Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи, - сообщил Владимир Путин.
Примечательно, что Путин в статье отметил, что народ как России так и Украины хочет нормализации отношений.
- Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», — заявил Путин. При этом он указал, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — добавил российский лидер.