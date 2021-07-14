После вакцинации от коронавируса у женщин начала расти грудь
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После вакцинации от коронавируса у женщин начала расти грудь

9:42:487/14/2021Фото: pixabay
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Российский врач объяснил такую побочную реакцию.

Грудь начинает расти после вакцины от ковида
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Норвегии несколько жительниц рассказали о том, что после вакцинации у них выросла грудь. По словам российского пластического хирурга, доктора медицинских наук Игоря Короткого, случаи увеличения груди у жительниц Норвегии после вакцинации от коронавируса американским препаратом Pfizer могут быть связаны с определенным уровнем хронического воспалительного процесса, потому что каждая прививка — это вызванное заболевание.

- Во время болезни у человека могут отекать те или иные части тела, особенно лимфоидная ткань, железистая ткань, из которой состоит молочная железа, - отметил Короткий.

Также, по его словам, после прививки возможен микротромбоз груди. Отек после вакцинации – это явление может иметь место в яичниках и вообще во всех органах, а у мужчин могут отекать простата и яички.

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