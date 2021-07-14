Мертвеца нашли в припаркованном автомобиле на ул. Ватутина в Новосибирске

Накануне в Новосибирске правоохранители обнаружили страшную находку. Там, на улице Ватутина в Ленинском районе города был обнаружен труп 31-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Отметим, что тело было обнаружено в припаркованном автомобиле.
В настоящее время СК России по Новосибирской области начал проверку по данному факту. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.