Мертвеца нашли в припаркованном автомобиле на ул. Ватутина в Новосибирске
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Мертвеца нашли в припаркованном автомобиле на ул. Ватутина в Новосибирске

10:04:467/14/2021Фото: pixabay
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Следователи начали проверку по данному факту.

Труп мужчины был прямо в автомобиле

Накануне в Новосибирске правоохранители обнаружили страшную находку. Там, на улице Ватутина в Ленинском районе города был обнаружен труп 31-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Отметим, что тело было обнаружено в припаркованном автомобиле.

В настоящее время СК России по Новосибирской области начал проверку по данному факту. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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