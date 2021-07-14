Подробности стройки полигона ТКО около кладбища Бердска: ищет ли новое место под свалку и знает ли о возмущении бердчан, ответил глава Искитимского района Юрий Саблин
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Подробности стройки полигона ТКО около кладбища Бердска: ищет ли новое место под свалку и знает ли о возмущении бердчан, ответил глава Искитимского района Юрий Саблин

8:56:157/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обращения от жителей п. Маяк на имя главы Искитимского района с просьбой перенести будущий полигон ТКО, в другое более отдаленное от проживания людей место, в администрацию района не поступали.

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Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Глава Искитимского района Юрий Саблин ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о будущем полигоне ТКО на границе района и Бердска. Напомним, эпопея со свалкой около кладбища Бердска и села Маяк Искитимского района подходит к концу. Эта история беспокоит горожан с весны 2020 года. Совсем скоро ООО "Полигон" начнет строительство нового полигона ТКО в Совхозном сельсовете, а мусор на нее повезут со всего Искитимского района и Бердска. Если, конечно, проект одобрит государственная экспертиза.

Этот объект вошел в территориальную смеху обращения с мусором Новосибирской области. Заявленный объем мусора тогда изначально был утвержден в 120 тысяч тонн в год. 24 мая 2021 года этот объем пересмотрен в сторону сокращения до 40 тысяч тонн в год. Изменения официально внесены в терсхему по обращению с мусором в регионе.

Как рассказал Юрий Саблин, информация о начале проведения государственной экологической экспертизы по проекту ООО «Полигон» в администрации района отсутствует. Также как и информация о предоставлении дополнительного земельного участка на территории Искитимского района предназначенного для сбора мусора.

- Обращения от жителей п. Маяк на имя главы Искитимского района с просьбой перенести будущий полигон ТКО, в другое более отдаленное от проживания людей место, в администрацию района не поступали. С информацией о том, что жители Бердска возмущены строительством полигона ТКО в п. Маяк ознакомлен. Администрация района не является инициатором проекта строительства полигона ТКО в п. Маяк Искитимского района, - говорится в ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск".

Отмечается, что администрация Искитимского района на сегодняшний день не планирует проведение независимой экологической экспертизы по проекту полигона ТКО около п. Маяк Совхозного сельсовета в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085.

Общественная экспертиза в борьбе за чистый воздух Бердска

"Курьер. Среда. Бердск" и активисты города начали борьбу со строительством новой свалки в само зачатке проекта. Напомним, земли, на которых будет расположен полигон с сортировочной линией, ране выкупил бердский бизнесмен Виктор Голубев. Чтобы начать строительства валки, ООО "Полигон" должен провести все необходимые экспертизы. Противники такого проекта обратились в компанию "ЭМАСсерт" ради независимой экспертизы земельного участка и возможности строительства на нем мусорного полигона. Экспертиза показала, что указанный земельный участок и полигон ТКО - несовместимы. Однако, компания должна в срочном порядке отправить результаты своего исследования в Госэкпертизу, которая даст окончательное заключение - можно или нет на этом месте воздвигать полигон ТКО.

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