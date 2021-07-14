Чего опасаться в Полнолуние 24 июля 2021 года? Все запреты особого лунного дня силы
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Чего опасаться в Полнолуние 24 июля 2021 года? Все запреты особого лунного дня силы

12:20:347/14/2021Фото: pixabay
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Поскольку считается что в полнолуние эмоциональная составляющая человека находится на пике, то многим будет очень сложно контролировать своё поведение и не вступать в конфликты.

луна, полнолуние, лодка
Полнолуние всегда считалось магическим временем

В 5:36 по московскому времени 24 июля текущего года, нам предстоит пережить Полнолуние, которое приютит созвездие Водолея.

Полнолуние, которое выпадает на середину лета называют "золотым". Оно приходится на самые жаркие летние дни. Знак Водолея считается очень добродушным и благоприятным, а поэтому его влияние, в целом, оценивается как позитивное.

Планеты в этот день выстроятся таким образом, что самое сильное влияние будет оказано на любовные отношения, а также на ваши дела на работе. В этот день могут возникать такие ситуации, которые не будут зависеть от ваших желаний, а из-за этого вам придётся оперативно менять свои планы и подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Поскольку считается что в полнолуние эмоциональная составляющая человека находится на пике, то многим будет очень сложно контролировать своё поведение и не вступать в конфликты. Всё это может довольно неблагоприятно сказаться на вашей жизни, особенно если у вас есть неприятности на работе или в семейных отношениях.

Те пары, у которых отношения развиваются прекрасно и нет никаких камней преткновения, могут пережить очередной взрыв своих положительных эмоций.

Исходя из вышесказанного, всем знакам зодиака рекомендуется в этот день день больше времени проводить в одиночестве, не собираться компаниями, а если в семье имеются проблемы, то постараться не прибегать к выяснению отношений. В противном случае вы можете еще более усугубить вашу ситуацию.

Вы сами понимаете прекрасно в какой сфере вашей жизни у вас могут быть проблемы из-за вашей несдержанности, а потому постарайтесь сегодня в этот день не касаться тех вопросов, по которым вы не можете пока найти компромиссы.

Вообще в полнолуние не стоит затевать никаких разборок, в том числе и на рабочем месте, какой повод был вас для этого не возникал.

Сведите к минимуму общение с неприятными вам людьми, не принимайте серьезных решений. Перенесите на другой день заключение сделок, которые вам могут казаться интересными, даже если они обещают вам хорошую прибыль. Сегодня вы не в состоянии будете трезво оценить все условия её выполнения.

Общие рекомендации на полнолунию советуют сегодня отказаться от проведения хирургических операций и любых других радикальных вмешательств в ваш организм.

Всё это может довольно неблагоприятно сказаться на вашей жизни, особенно если у вас есть неприятности на работе или в семейных отношениях.

Те пары, у которых отношения развиваются прекрасно и нет никаких камней преткновения, могут пережить очередной взрыв своих положительных эмоций.

Исходя из вышесказанного, всем знакам зодиака рекомендуется в этот день день больше времени проводить в одиночестве, не собираться компаниями, а если в семье имеются проблемы, то постараться не прибегать к выяснению отношений. В противном случае вы можете еще более усугубить вашу ситуацию.

Вы сами понимаете прекрасно в какой сфере вашей жизни у вас могут быть проблемы из-за вашей несдержанности, а потому постарайтесь сегодня в этот день не касаться тех вопросов, по которым вы не можете пока найти компромиссы.

Вообще в полнолуние не стоит затевать никаких разборок, в том числе и на рабочем месте, какой повод был вас для этого не возникал.

Сведите к минимуму общение с неприятными вам людьми, не принимайте серьезных решений. Перенесите на другой день заключение сделок, которые вам могут казаться интересными, даже если они обещают вам хорошую прибыль. Сегодня вы не в состоянии будете трезво оценить все условия её выполнения.

Общие рекомендации на полнолунию советуют сегодня отказаться от проведения хирургических операций и любых других радикальных вмешательств в ваш организм.

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