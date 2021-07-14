Экс-стоматологию ЦГБ Бердска превращают в первое в Новосибирской области гериатрическое отделение для пенсионеров 65+

Полным ходом идет ремонт в помещении бывшей стоматологии. На первом этаже жилого дома №43 по улице Ленина будет открыт гериатрическое отделение - новое отделение ЦГБ Бердска.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», бердская горбольница заключит контракт с компанией «Стройтур». Такое решение приняла конкурсная комиссия 11 июня 2021 года, говорится в документах закупки. Подрядчик должен за два месяца после подписания договора с ЦГБ Бердска сделать текущий ремонт в помещениях, расположенных на первом этаже жилой 5-этажки по адресу: ул. Ленина, 43.
Согласно аукционной документации, работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Ремонтировать будут в строго отведенное время - с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Гарантийный срок ремонта составляет пять лет. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки, выявленные после приемки работ. Таким образом, если не случиться ничего непредвиденного, уже к конце лета-2021 в Бердске откроется новое отделение горбольницы.
Медицинское учреждение для пожилых людей необходимо Бердску. Почти 20% жителей города — пожилые люди. Бердчане возраста 65+ смогут в отделении получить квалифицированную помощь врача- гериатра, психолога, пройти обследование. Здесь будет работать и дневной стационар. В Новосибирской области это будет первое гериатрическое отделение, в городе Новосибирске уже работают несколько отделений и кабинетов, где врачи-гериатры принимают пожилых людей. Гериатрическое отделение позволит разгрузить терапевтическое отделение ЦГБ, а пожилые люди получат квалифицированную медицинскую помощь у врача — гериатра. Отношение к самым незащищенным представителям общества, а пожилые люди особенно беззащитны, характеризует здоровье общества.