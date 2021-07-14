"Оль, очнись": Бузова показала шокирующее фото с грудью
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"Оль, очнись": Бузова показала шокирующее фото с грудью

10:26:037/14/2021Фото: Инстаграм
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Поклонники обрушились на телеведущую с критикой.

Бузова показала полуголую грудь


На днях телеведущая Ольга Бузова опубликовала в аккаунте шоу Дом-2 свое откровенное фото на нем она стоит в черных велосипедках и коротком топе, который наполовину открывает голую грудью создается впечатление. Что топ ей мал. Это и возмутило ее фанатов – многие обрушились на телеведущую с критикой – слишком уж противоречивый вид у нее был.

«Можно было вообще верх не надевать», «Топ у шестилетней девочки отобрала», «Оль, очнись! Ты скатываешься», «Ну, просто некрасиво… Зачем это выставлять?», «Майка села после стирки?» — высказались подписчики.

Отметим, что не все поклонники были возмущены – пост, несмотря на внешний вид Бузовой, набрал 250 тысяч лайков. Они отметили, что фигура у телеведущей, несмотря на 35-летний возраст, просто замечательная.



 










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Публикация от Самое лучшее🥀 (@_dom2_reality)




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