"Оль, очнись": Бузова показала шокирующее фото с грудью

На днях телеведущая Ольга Бузова опубликовала в аккаунте шоу Дом-2 свое откровенное фото на нем она стоит в черных велосипедках и коротком топе, который наполовину открывает голую грудью создается впечатление. Что топ ей мал. Это и возмутило ее фанатов – многие обрушились на телеведущую с критикой – слишком уж противоречивый вид у нее был.
«Можно было вообще верх не надевать», «Топ у шестилетней девочки отобрала», «Оль, очнись! Ты скатываешься», «Ну, просто некрасиво… Зачем это выставлять?», «Майка села после стирки?» — высказались подписчики.
Отметим, что не все поклонники были возмущены – пост, несмотря на внешний вид Бузовой, набрал 250 тысяч лайков. Они отметили, что фигура у телеведущей, несмотря на 35-летний возраст, просто замечательная.
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