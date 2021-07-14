Пара лосей Яша и Маша из Новосибирского зоопарка переехала в Сузунский заказник

Пару лосей, рожденных в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, выпустили в Сузунский заказник. Системную работу по реабилитации и возвращению диких животных в естественную среду их обитания ведет региональное министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
На прошлой неделе в Сузунский заказник были выпущены два полуторагодовалых лося, рожденные в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило. Такие совместные с зоопарком мероприятия региональное минприроды организует ежегодно. Охотоведы назвали лосей Яша и Маша.
«Привезенные лоси практически ручные, спокойно подходят к людям и не чувствуют угрозы, поэтому за ними сейчас следует следить особо внимательно. Сузунский заказник обладает наиболее благоприятными условиями для лосей, способствует самостоятельному выживанию их в природе»,– сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер. Он также отметил, что заказник очень ограничен по своей территориальной расположенности, с других мест животные туда не поступают, и появление там новых особей крайне необходимо.
Сопровождением животных на территории заказников занимаются сотрудники ГКУ НСО «Природоохранная инспекция». Наряду с контрольно-надзорной деятельностью они осуществляют и весь спектр биотехнических работ: заготовку кормов для животных, установку кормушек, солонцов, галечников (для птиц), кормовых полей. Участок леса, выбранный для выпуска животных, по мнению специалистов, наиболее подходит для плавной адаптации: хорошая кормовая база, речка, открытые солнечные участки, где лоси обычно спасаются от гнуса, недалеко лосиная тропа. Охотоведы Сузунского заказника наблюдают за животными, подкармливают их при необходимости. Животные пока находятся за ограждением, поскольку им необходима адаптация. Следующим этапом станет их выпуск в открытое пространство заказника.
«Ранее в Чистоозерный район увозили лебедя ближе к осени, чтобы он успел адаптироваться, прибился к своим сородичам, успел улететь с ними. Сначала специалисты сделали ему операцию, вправили крыло, – сообщил Валерий Шрейдер. – Периодически выпускаем хищных птиц, соколов, орлов. Работаем с зоопарком, с их отделением в Карасуке, по выпуску глухарей в Кудряшовский бор, в Ордынский заказник. А также осуществляем взаимодействие с зоопарком по выпуску лосей на территорию Сузунского заказника».
Работу по восстановлению и сопровождению диких животных до полной их адаптации в дикой природе региональный минприроды в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» проводит во взаимодействии с профильными организациями: ГКУ Природоохранная инспекция, Новосибирским центром реабилитации диких животных, Новосибирским зоопарком имени Р.А. Шило и Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Травмированных диких животных ведомство передает на лечение в Центр реабилитации, а в дальнейшем их выпускают в заказники.
Для справки
Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 28 января 2015 г. № 28-п. Цели государственной программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области.