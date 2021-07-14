Племянник президента Роман Путин пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021

Накануне стало известно, что двоюродный племянник президента России Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом рассказал его помощник Максим Каменев.
- Да, действительно, Роман Игоревич подал документы по 214 округу Санкт-Петербурга 12 июля, — заявил Каменев. Другие подробности он обещал дать позднее.
Отметим, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Примечательно, что в декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию «Россия без коррупции». Учредительный съезд партии состоялся 15 декабря. Участие в нем приняли 106 делегатов из 53 регионов. Они утвердили устав и программу партии, а Путина тайным голосованием избрали председателем.
Примечательно, что по требованию Министерства юстиции РФ и решению Верховного суда партия «Народ против коррупции», председателем которой был Роман Путин, ликвидировали еще в 2020 году. А создана она была в 2013.