В Бердске требуется уборщица

Требуется уборщица
в банный комплекс "Алексеевские бани"
График работу сутки через трое.
т. 8-983-000-05-81, с 9.00 до 18.00
В банный комплекс "Алексеевские бани".
Требуется уборщица
в банный комплекс "Алексеевские бани"
График работу сутки через трое.
т. 8-983-000-05-81, с 9.00 до 18.00
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