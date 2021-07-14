В Бердске требуется уборщица
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В Бердске требуется уборщица

11:13:027/14/2021Фото: sibbani.ru
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В банный комплекс "Алексеевские бани".

требуется
Банный комплекс "Алексеевские бани"

Требуется уборщица
в банный комплекс "Алексеевские бани"
График работу сутки через трое.

т. 8-983-000-05-81, с 9.00 до 18.00

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