Что принято делать в мусульманский праздник День Арафа 19 июля 2021 года

Девятого Зуль-хиджа (по обычному календарю 19 июля в 2021 году) мусульмане будут отмечать день Арафа.
У правоверных он считается одним из самых ценных и дорогих дней в году, а всё потому что за любые совершенные в этот день добрые дела, а также усиленные молитвы и пост, вознаграждение всевышнего увеличивается в несколько раз. То же самое касается и плохих поступков - тяжесть греха будет увеличено многократно.
Этот день мусульмане проводят по-разному. Дело в том что день Арафа - это последний день совершения обязательного паломничества, называемого хаджем. Паломники должны провести его, стоя на горе Арафат. Стоянием на горе Арафат считается любой миг, проведенный на этой горе в этот день. Не обязательно проводить весь день от рассвета до заката на горе, чтобы паломничество считалось завершенной.
Без посещения горы Арафат весь смысл паломничества будет потерян. При выполнении стояния вспоминают всевышнего, ему поклоняются, читают ему молитвы, читают Коран. Во время хаджа все равны. Нет бедных и богатых, нет правильных и неправильных - все предстанут перед Аллахом равными и все об этот должны помнить.
Те, кто паломничество не совершает, в этот день молятся и соблюдают пост. Соблюдение поста в этот день не является обязательным к исполнению, это сунна - желательный пост, однако за пост в этот день Всевышним обещано мусульманину прощение грехов за два года - прошедший и будущий. А потому никто не упускает такую возможность стать ближе к Аллаху. Но пост держать и молитвы читать - мало, потому что мусульманин перед началом поста должен попросить прощения перед всеми, кого он обидел.
От поста в день Арафа освобождаются больные люди, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, женщины после родов в период очищения организма, а также путники, к которым в том числе относятся и паломники.