В рейтинге смертности по коронавируса Новосибирская область оказалась на четвертом месте по Сибири

Алтайский край стал третьим регионом среди Сибирского федерального округа по смертности от коронавируса. Отметим, что регион обогнал Новосибирскую область.
А вот первое место в пугающем рейтинге занял Красноярский край – там от коронавируса скончались 4105 человек. «Серебро» в печальном списке у Иркутской области – здесь 3115 умерших. Алтайский край на третьем месте — 2609 жертв. 13 июля зарегистрировали 256 случаев заражения.Четвертую строчку заняла Новосибирская область — 2172 умерших. Здесь 13 июля выявили 184 новых заболевших.
Далее идут еще два региона, где число умерших от ковида более тысячи: Омская область — скончались 1555 человек, Бурятия — 1481.
В Кемеровской области умерли 883 человека, в Забайкалье — 810, в Хакасии — 651 человек, в Томской области — 487 жителей, в Республике Алтай — 259, в Туве — 226.
Отметим, что в Новосибирской области на 1282 человек приходится один смертельный случай от ковида.