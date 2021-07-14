В рейтинге смертности по коронавируса Новосибирская область оказалась на четвертом месте по Сибири
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В рейтинге смертности по коронавируса Новосибирская область оказалась на четвертом месте по Сибири

11:55:497/14/2021Фото: pixabay
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Первое место в пугающем рейтинге занял Красноярский край – там от коронавируса скончались 4105 человек.

Алтайский край на 3 месте среди СФО по смертности от ковида
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Алтайский край стал третьим регионом среди Сибирского федерального округа по смертности от коронавируса. Отметим, что регион обогнал Новосибирскую область.

А вот первое место в пугающем рейтинге занял Красноярский край – там от коронавируса скончались 4105 человек. «Серебро» в печальном списке у Иркутской области – здесь 3115 умерших. Алтайский край на третьем месте — 2609 жертв. 13 июля зарегистрировали 256 случаев заражения.Четвертую строчку заняла Новосибирская область — 2172 умерших. Здесь 13 июля выявили 184 новых заболевших.

Далее идут еще два региона, где число умерших от ковида более тысячи: Омская область — скончались 1555 человек, Бурятия — 1481.

В Кемеровской области умерли 883 человека, в Забайкалье — 810, в Хакасии — 651 человек, в Томской области — 487 жителей, в Республике Алтай — 259, в Туве — 226.

Отметим, что в Новосибирской области на 1282 человек приходится один смертельный случай от ковида.

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