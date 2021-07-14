Почему Роман Терентьев вылез на карниз балкона 14 этажа с голеньким 3-летним Максимом на руках и угрожал спрыгнуть: Папа признался на видео
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Почему Роман Терентьев вылез на карниз балкона 14 этажа с голеньким 3-летним Максимом на руках и угрожал спрыгнуть: Папа признался на видео

11:52:177/14/2021Фото: СК России/стоп-кадр с видео
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Роман Терентьев простоял три часа на карнизе балкона дома в Иркутске. На руках у "отца" был маленький мальчик. Все 180 минут мальчик плакал и умолял папу вернуть его в квартиру. Душераздирающие крики малыша были слышны по всей округе.

Инцидент шокировал всю Россию


Вчера, 13 июля, жители Иркутска были шокированы поведением пьяного папы 3-летнего Максима. Роман Терентьев простоял три часа на карнизе балкона 14 этажа. На руках у "отца" был маленький мальчик. Все 180 минут мальчик плакал и умолял папу вернуть его в квартиру. Душераздирающие крики малыша были слышны по всей округе. На протяжении всего времени его уговаривали соседи вернутся в квартиру.


Почему мужчина угрожал спрыгнуть с балкона

В момент, когда мужчина вылез на карниз, он кричал "Где моя жена". При этом он угрожал спрыгнуть с балкона. Когда жена вернулась в квартиру, мужчина не вернулся в дом и не отдал мальчика. Паника и слезы матери не помогли. К беседе подключились психологи. В этот момент спасатели тихо вскрывали дверь, а под балконом спасатели надули специальный куб, который мог смягчить падение, если Терентьев всё же прыгнул бы вниз. Как говорили очевидцы, у мальчика посинели от холода ножки - он был абсолютно обнажен.

Мальчик выжил

Сообщение об угрозах прыгнуть с балкона дома по ул. Советской поступило в дежурную часть полиции. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, в составе следователей СКР, криминалистов и сотрудников полиции. Кроме того, на месте работали спасатели и психологи МЧС. После длительных уговоров мужчина все же вернулся в квартиру и отпустил мальчика. Мать ринулась к сыну. Тогда Роман Терентьев вновь вылез на карниз. Однако мужчина решил прикурить и зашел в дом, тогда то мужчину задержали сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области. Интересный момент, в ТГ-каналах распространилась видео, где полицейские говорят, что встретились в аналогичной ситуации с Романом уже в третий раз.

По данному факту следователи СУ СК по Октябрьскому району Иркутска возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - приготовление к убийству малолетнего ребёнка.

Ребенок провел время с психологами, а затем его увезли на медицинское освидетельствование. Позднее СК опубликовал видео с допросом Романа Терентьева.




Почему папа в синих шортах полез на карниз

Когда на место Чп приехала мама маленького Максима, правоохранители были шокированы. Лицо женщины было изуродовано синяками. Как рассказала иркутянка - ее избил супруг. Именно поэтому она решилась на бракоразводный процесс. По словам же Терентьева, супруга ему изменила. И именно это послужило причиной его действий.


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