Мертвой пролежала три недели старушка в 5-этажке на ул. Красный Сокол Бердска. Соседи страдали от запаха тухлятины, а полиция не ехала

Стали известны подробности ужасного тухлого запаха в одной из квартир Бердска. Выяснилось, что одинокая женщина умерла еще три недели назад.
Напоминаем, 13 июля в редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обращалась обеспокоенная жительница пятиэтажки на улице Красный Сокол. Бердчанка почувствовала сильный запах у себя на лестничной площадке, который, скорее всего, доносился из квартиры ее соседки - одинокой 70-летней женщины. Бабушка долгое время не выходила из квартиры и не забирала газету, которая торчала в двери больше недели, что стало тревожным звонком и поводом вызвать полицию.
Сегодня, 14 июля, Наталья рассказала редакции, что полиция приехала 13 июля в 12 часов дня, сразу после публикации этой новости. Сотрудники органов обнаружили труп бабушки, которая, как оказалось, умерла еще три недели назад.
- После обнаружения мертвой женщины, полицейские вызвали участкового, который помог им найти ее племянницу, - рассказывает очевидица. И добавляет:
- Самое страшное в этой ситуации, что до полиции не дозвониться. Убивать будут - начнешь звонить в полицию, а трубку никто не берет.
Напоминаем, жительница пятиэтажки и ее соседи звонили в полицию 12 июля. Но на звонки никто не отвечал. Только удалось дозвониться в МЧС, которые передали информацию бердским полицейским.