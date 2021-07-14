Мертвой пролежала три недели старушка в 5-этажке на ул. Красный Сокол Бердска. Соседи страдали от запаха тухлятины, а полиция не ехала
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Мертвой пролежала три недели старушка в 5-этажке на ул. Красный Сокол Бердска. Соседи страдали от запаха тухлятины, а полиция не ехала

12:16:327/14/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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"Самое страшное в этой ситуации, что до полиции не дозвониться. Убивать будут - начнешь звонить в полицию, а трубку никто не берет", - рассказывает бердчанка.

В этот раз газетка в двери торчит больше недели

Стали известны подробности ужасного тухлого запаха в одной из квартир Бердска. Выяснилось, что одинокая женщина умерла еще три недели назад.

Напоминаем, 13 июля в редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обращалась обеспокоенная жительница пятиэтажки на улице Красный Сокол. Бердчанка почувствовала сильный запах у себя на лестничной площадке, который, скорее всего, доносился из квартиры ее соседки - одинокой 70-летней женщины. Бабушка долгое время не выходила из квартиры и не забирала газету, которая торчала в двери больше недели, что стало тревожным звонком и поводом вызвать полицию.

Сегодня, 14 июля, Наталья рассказала редакции, что полиция приехала 13 июля в 12 часов дня, сразу после публикации этой новости. Сотрудники органов обнаружили труп бабушки, которая, как оказалось, умерла еще три недели назад.

- После обнаружения мертвой женщины, полицейские вызвали участкового, который помог им найти ее племянницу, - рассказывает очевидица. И добавляет:

- Самое страшное в этой ситуации, что до полиции не дозвониться. Убивать будут - начнешь звонить в полицию, а трубку никто не берет.

Напоминаем, жительница пятиэтажки и ее соседи звонили в полицию 12 июля. Но на звонки никто не отвечал. Только удалось дозвониться в МЧС, которые передали информацию бердским полицейским.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 14 июля 2021 12:53:49
Начальство в полиции меняют, а толку нет. Когда нет спроса и контроля сверху, низы в полиции на всё забивают, в том числе и на свою работу...
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