Старинные важные ритуалы на праздник Курбан-байрам 2021
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Старинные важные ритуалы на праздник Курбан-байрам 2021

2:20:377/14/2021Фото: pixabay
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Обряд жертвоприношения проводится по очень древним традициям, которые веками неизменны. Совершать жертвоприношение должен человек, который умеет это делать максимально быстро и безболезненно для животного.

мечеть
Праздничная молитва начинает праздник

Главным и основным обрядам на Курбан-байрам, который наступит у правоверных мусульман в 2021 году 20 июля, является жертвоприношение. Весь праздник посвящён именно на этому действию.

Праздничный день начинается с молитвы, на которую все мусульмане собираются ближайшую мечеть. Перед молитвой они должны совершить полное омовение и надеть на себя чистые или новые одежды. Праздничная молитва называется хутба, во время её идёт прославление Всевышнего и пророка Мухаммеда. После прославления имам рассказывает о том, что такое хадж (который должен совершить каждый мусульманин и который заканчивается накануне Курбан-байрама), а затем разъясняет смысл праздника и об обряде жертвоприношения, который должен состояться после праздничной молитвы.

Обряд жертвоприношения проводится по очень древним традициям, которые веками неизменны. Совершать жертвоприношение должен человек, который умеет это делать максимально быстро и безболезненно для животного. Животное ни в коем случае не должна испытывать стресс, с ним запрещено обращаться жестоко, инструменты для жертвоприношения должны быть очень острыми. Другие животные не должны видеть жертвоприношение. Совершается оно как можно более гуманно с соблюдением всех требований халяль.

Обычно оно совершается во дворах мечетей, однако в последнее время в некоторых регионах выделяются специальные закрытые площадки, где дежурят специальные наблюдатели из числа работников Роспотребнадзора и священнослужители - это делается для того. чтобы соблюдались все санитарные нормы и требования ислама.

В качестве жертвенного животного должно быть выбрано молодое и здоровое животное без физических изъянов. Возраст животного не должен быть слишком маленьким и слишком большим. В качестве жертвы можно выбирать только 4 вида животного, это баран (овца), коза (козел), верблюд (верблюдица) или корова (бык). Считается, что если есть выбор, кого принести в жертву - верблюда или 7 баранов, то лучше выбирать 7 баранов, даже если количество мяса по весу будет равным.

Всё жертвенное мясо делится на три равных части. Одна часть отдается на благотворительность для бедных людей, вторая часть идёт на угощение гостей и родственников, третья часть оставляется для своей семьи. Всё жертвенное мясо положено съесть за три дня празднования, пока идёт Курбан-байрам. Хранить мясо, замораживать его, а также продавать - строго запрещено.

Принято накрывать пышные столы. Все 3 дня празднования положено ходить в гости, дарить друг другу подарки, навещать родственников, а также посещать кладбище и поминать умерших.

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