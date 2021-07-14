Как себя чувствует мама Антона Иванова в реанимации ЦГБ Бердска: Обещавший себя поджечь сын пациентки с коронавирусом сделал признание

Антон Иванов сегодня, 14 июля, навестил маму в отделении реанимации ЦГБ Бердска, куда ее вчера перевели из ковидного госпиталя. Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как сын, узнав, что в ковидном госпитале мама лежит четыре дня без результата теста, без лечения и начала задыхаться, стал покупать сам кислород и лекарства, написал заявление в Минздрав и администрацию президента, обратился в СМИ. Сын требовал лечить маму.
Сегодня Антон рассказал, что поговорил с врачом, диагноз подтвердился — коронавирус.
- Пока мама остается в реанимации. Ее лечат, лекарства все есть. Состояние тяжелое, но не хуже, это уже хорошо. Она дышит, ее лечат, - рассказал Антон.
Парень благодарит всех бердчан, которые ему пишут и желают выздоровления маме.
- Не знаю, где мама могла заразиться. Она работает на удаленке, в офис ездила несколько раз, всегда в маске. Прививку не ставила, было обострение хронической болезни, лечилась, ждала, когда станет лучше, - рассказал Антон.