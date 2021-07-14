Россия находится на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом в мире

ВОЗ привел статистику по количеству случаев заражения коронавирусом среди мировых стран. Так, наша страна находится на четвертом месте согласно рейтингу.
Также, по информации Всемирной организации здравоохранения, с 5 833 175 заболевшими страна продолжает опережать по этому показателю Францию, где число случаев инфицирования составляет 5 700 017 раз. Россия обогнала Францию еще 7 июля. Однако 6 июля Франция находилась на четвертом месте в списке ВОЗ с 5 675 702 заболевшими, Россия — на пятом (5 658 672 инфицированных).
При этом, больше всего заболевших коронавирусом в Америке - более 33,5 миллиона случаев. Далее в этом списке следует Индия (более 30,9 миллиона заболевших) и Бразилия (более 19 миллионов случаев).